Famoso YouTuber rifará dos de sus coches para comprar tanques de oxígeno: VIDEO

Este viernes se hizo viral la historia de un joven influencer mexicano quien mediante un video compartido en sus redes sociales dio a conocer que rifará dos de sus vehículos con el objetivo de destinar el dinero recaudado para la compra de tanques de oxígeno que serán destinados para pacientes con Covid-19.

La grabación, que se hizo viral en cuestión de horas, ha sido aplaudida por muchos de los seguidores de Scott Adrián Moreno, su verdadero nombre, así como usuarios de las redes sociales; el joven también aprovechó para hablar sobre la actual emergencia sanitaria que se vive en todo el mundo y la pandemia que se ha cobrado la visa de al menos dos millones de personas.

Scott compartió en su Facebook una grabación en donde declaró que ya había gastado la mayor parte de su dinero para adquirir tanques de oxígenos, por lo que con el objetivo de seguir ayudando a las personas contagiadas había tomado la decisión de rifar dos de sus autos para seguir recaudando más fondos que se destinarán al mismo fin.

Recibió críticas por la rifa

Aunque muchas han sido las personas que han manifestado su apoyo y destacado la iniciativa de Scott Traveling, el youtber también ha recibido fuertes críticas, razón por la cual también publicó un video que compartió en su canal de YouTube en donde aseguró que tenía la certeza que lo iban a criticar poca llevar adelante la rifa.

La situaciu00f3n esta muy culey ya me quede sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, y la vida no tiene precio asu00ed... Posted by Scott Traveling Channel on Tuesday, February 2, 2021

Sin embargo, en la grabación destacó que con críticas no se salvan vidas por lo que prefirió intentarlo a ser indiferente con el dolor de las personas que están perdiendo familiares, refirió el joven. Scott mostró su preocupación por el incremento en casos positivos de coronavirus, así como por las muertes que la enfermedad ha dejado a su paso.

Scott Traveling informó que será mediante sus redes sociales en donde informará acerca de la dinámica para adquirir los boletos, al igual que el proceso que habrá de seguir la rifa de sus dos autos. El YouTuber manifestó que seguirá defendiendo su iniciativa ya que se considera una persona que siente empatía por los demás: “Yo sé la razón por la que lo hago (…) he visto cómo se han ido familiares de amigos y he visto que personas han sufrido mucho por comprar un tanque de oxígeno, y yo digo ‘si puedo ayudar, ¿Por qué no hacerlo?’”, concluyó en su video.