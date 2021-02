Horóscopos: Nueva energía en el AMOR para tu signo ZODIACAL gracias a VENUS este 5 de febrero 2021

Es normal que éstos días te sientas enamorado y sonriente, sin ninguna explicación aparente, sin embargo debes entender que existen movimientos planetarios que afectan directamente a tu signo del zodiaco sobre todo este mes del amor y la amistad,

Aries (21 marzo-20 abril)

Por fin podrás tener esa conexión que tanto anhelabas con esa persona tan especial que te hace perder la cabeza, aunque debes tener los pies en la tierra y definir exactamente qué es lo que no estas dispuesto a tolerar a fin de evitar malos entendidos y que todo vaya fluyendo desde un principio, recuerda que el valor en todo momento es la honestidad.

Tauro (21 abril-21 mayo)

El romántico Tauro, siempre tan sensual, tan amoroso sabe que éstas fechas es el rey del amor, sin embargo es momento que dejes a un lado los celos y la posesión que te caracteriza, recuerda que no debes aferrarte a las personas, si van a estar contigo, estarán, sino, debes entender que todo es para tu más alto bien y simplemente el universo sabe que esa persona no es para ti porque viene alguien mucho mejor a tu vida con quien puedas entablar la estabilidad que tanto necesitas.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

La dualidad de tu signo te podrá en aprietos, por un lado quieres disfrutar de tu libertad y conocer muchas personas y compartir tu energía. Por otro lado también quieres "estacionarte" y dejarte querer para entregar todo de ti, es complicado ya que ambas etapas de amor te harán mu feliz, sin embargo debes poner equilibrio en ti mismo para definir lo que quieres de una relación. Recuerda que la vida se va volando y el amor no espera.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Cáncer, estás en la mejor etapa de tu vida amorosa ya que has encontrado la estabilidad y la comprensión que tanto esperabas, pero debes comprender que todo es un ciclo y debes cuidar muy bien lo que decidas, no tomes a la ligera la decisión que estás por tomar, ya que puede definir el rumbo de tu vida a mediano plazo.

Leo (23 julio-22 agosto)

Sentirás esa fuerte atracción que hacía mucho tiempo que no tenías, es el momento ideal para seguir tu instinto y tu intuición, ésta vez ten la confianza de que todo saldrá bien, olvida el dolor del pasado, es momento de que te atrevas a emprender una hermosa aventura en el amor. Ten fe y confianza.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Las cosas en el corazón no salieron como esperabas, lo que en un principio tomaste como hobbie, ahora el travieso puso una pequeña trampa y comienzas a sentirte enamorado, es momento de tomar una decisión, sabes cuál es la indicada y que te traerá mucha felicidad, no tengas miedo y entrégate y deja de pensar, atrévete a sentir y verás que el amor no se trata de sufrir.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

La vida es bella y tú lo sabes, así que toma la decisión que te hace falta para que puedas ser feliz, deja de aferrarte a eso que tano te lastima, sabes que esa situación nunca cambiará y lo único que la sostiene son tus ideas construidas cual castillos en el aire, mereces disfrutar el día de los enamorados, no temas y confía porque el universo estará a tu favor.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Cómo dice la canción, lo que no fue, no será así que deja de perturbarte por el pasado que no tuvo futuro, disfruta el presente que te hará sentir más vivo que nunca, tu sensualidad te ayudará éste viernes para que generes conexiones que te traerán alegría y felicidad, recuerda que también necesitas estar contigo mismo para poder empezar una relación después.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Cupido viene con todo éste mes, así que deja fluir todo lo que está ocurriendo con esa persona, si lo sientes, atrévete a vivirlo, no te límites por malos ratos del pasado, esta es una nueva oportunidad que te da el universo para que puedas empezar de nuevo y vuelvas a confiar en el amor, bájale a tu paranoia y déjate llevar por la energía del amor.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Aprendiste que con el amor sincero no se juega y aunque tuviste la sinceridad y madurez de enfrentarlo, ahora debes serenarte y tomarte tu tiempo de reflexión, recuerda que lo que es arriba, es abajo y no siempre la suerte va a jugar a tu favor, es momento de pasar un tiempo a solas antes de "aventarte" nuevamente al ruedo, no estás listo y tampoco debes hacer esperar a nadie.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Tu necesidad de libertad, hará que tu pareja tenga dudas sobre tu amor y te hará pasar malos ratos, debes definir lo que quieres y tomar decisiones para que nadie salga lastimado, si en verdad amas a tu pareja ten la confianza de contarle tus inquietudes, quizá te entienda más de lo que creer y después de eso, su amor saldrá más fortalecido, recuerda que las parejas están para apoyarse en todo momento,

Piscis (22 febrero-20 marzo)

No tengas más dudas, éste día el universo te mandará esa señal que tanto te hacía cuestionarte si vas por el buen camino, tu carácter precavido te ayuda a tomar las mejores decisiones pero es tiempo de que te dejes querer sin ningún pudor ni miedo, ten la seguridad de que esa persona también se "muere" por ti, pon atención a los detalles lo descubrirás que el universo no miente y ésta vez si será la buena.

Frase del día: "Amarse es comprender que somos dos seres individuales pero que decidieron compartir una vida juntos." Anónimo.

avh