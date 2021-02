Wandavisión: ¡Cierra fuerte! Será el episodio más largo de la serie; de esto tratará

Desde que se estrenó el primer episodio de la nueva serie de Marvel, pudimos darnos cuenta de algunos elementos extraños en la trama incluso muchos de los fans lograron identificar emocionados algunas señales de que en la vida de Wanda y Visión no iba bien, pues del comportamiento de muchos de los vecinos fueron extraños desde el primer instante.

De nada entonces hemos estado al pendiente de lo que sucede con esta famosa serie de Marvel serie de Disney Plus que semana tras semana nos tienen así lo del sillón y aunque Marvel ha tratado de evitar que se filtren alguna información los fans han hecho un sinnúmero de teoría sobre lo que ocurrirá en las siguientes entregas.

Incluso la compañía del Ratón no ha podido evitar que en sitios como Reddit se filtre parte de la trama así fue lo que ocurrió con el Episodio 8 que se emitirá el próximo viernes es por eso que quita decimos de qué tratará este último capítulo de la primera temporada de Wandavision.

Aunque cabe destacar que muchas de estas teorías son parte de las especulaciones del público y hasta el momento no hay nada oficial, por lo que no debería tomarse como algo seguro, ya que alrededor del UCM siempre han salido muchas especulaciones al respecto, de acuerdo a lo que podemos ver en los cómics.

De acuerdo con las filtraciones que se dieron a conocer en Reddit, el episodio 8 mostrará en gran parte de su duración en la historia de Agatha, la poderosa bruja que reveló su identidad al final del capítulo 7, dicha villana aseguró que está detrás de todo lo que sucede en la vida de Wanda.

Pues de acuerdo a lo que se establece en los cómics es un personaje de gran poder que sirve como de la “Bruja Escarlata”. Cabe destacar que Agatha es un poderoso personaje en el que no se puede confiar del todo, pero deberemos esperar a ver cómo se desarrolla la trama a lo largo del último episodio que será el más largo de la primera temporada.

Lo que sí sabemos, según los aficionados es que está Wanda ha estado bajo el control de Harkness desde el primer episodio; sin embargo, ella no será el principal enemigo, sino Mephisto, quien aparecerá en este episodio final, lo que sin duda significa una gran noticia para todos los fans han estado esperando esta revelación.

Foto: Archivo/ Disney Plus

Otra de las cuestiones que lo están esperando poder ver a lo largo de la serie es la aparición de los X Men, pues de acuerdo a lo que se estableció en el sitio web, Vision liberará a Pietro del control de Agatha y de esta manera se revelará cómo Quicksilver para iniciar la invasión Westview.

Por lo que ambas brujas harán todo lo posible por evitar que suceda de ésta, por lo que intentarán detener a los agentes de SWORD, pero esto no será algo sencillo ya que durante la batalla provocarán que el HEX comience a disolverse y la gente actuará de extraña.

Según los fans que escribieron en Reddit, es posible que haga su aparición también Nightmare, quien se convertiría en uno de los villanos principales de la producción de Disney y que será el enemigo de Doctor Strange in the multiverse of madness, lo que abre las posibilidades que este personaje aparezca en la escena post crédito del show.

BGM