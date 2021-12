La humanidad está en guerra contra el pelo desde la época prehispánica

Es tan importante para nuestra sociedad porque es un indicador no sólo de género, sino también de estatus social, religión, estilo de vida, oficio, salud y hasta estado de ánimo.

Es ese lenguaje abstracto que dice: "¡Hola! Este soy yo". En pocas palabra, dime qué corte de pelo y color llevas, y te diré quién eres.

Esto no es nuevo, ya que desde las primeras civilizaciones encontraremos que siempre ha jugado un rol muy importante. Para los antiguos Egipcios era un concepto de carácter riguroso, especialmente para las mujeres que lo llevaban liso y largo, aunque también usaban peluca y lo teñían con henna.

Los Aztecas tenían la textura áspera y lacia, y las mujeres lo dejaban tan largo como fuera posible, mientras que para los Mexicas el arreglo y decoración era de índole espiritual. Usaban tocados en la cabeza, ya que en ésta residía uno de los principios anímicos del hombre, el Tonalli, el soplo de vida de una persona que entraba al cuerpo, al momento del nacimiento, por la mollera.

Se creía que una de las funciones del pelo era evitar que Tonalli abandonara el cuerpo, por lo que usaban tocados como vehículo mediador entre el mundo terrenal y etéreo.

Hoy día, la importancia de tener el pelo estéticamente bello es influenciada por los medios, por lo que muchas vivimos en constante lucha por tenerlo como el de los referentes de estilo, aún cuando esto represente una gran inversión de tiempo y presupuesto.

Vivimos con el síndrome de “lo que daría por” es decir; la que lo tiene chino lo quiere lacio y viceversa. Al comediante norteamericano Cris Rock, un día su hija le preguntó por qué ella no tenía “buen pelo” como el de sus compañeras del colegio.

Inspirado en este hecho realizó un documental llamado “Good Hair” (Buen Pelo) sobre la importancia del pelo en la cultura afroamericana. Algo que, en mi opinión, tiene que ver con un intento de integración a una cultura dominante. México es de los países que más usan tinte para el pelo, principalmente tonos claros.

¿Acaso en un intento de alejarnos de nuestras raíces indígenas?

La relevancia del pelo hoy día, es un lujo necesario. Muchas mujeres afirman que es aún más importante de lo que llevan puesto. Por mi parte, confieso que llevo años en una relación conflictiva con mi pelo, pero la buena noticia es que no tengo que ir a terapia para resolver el conflicto, basta con ir al salón y hacerme un nuevo look para sentir que lo he resuelto todo, al menos por unos meses hasta que surja una nueva moda.

Al fin y al cabo, creo que la posibilidad de poder cambiar nuestra imagen con un simple corte o color de pelo, es divertido y refrescante. Porque como decía Coco Chanel; “Una mujer que se corta el pelo, es una mujer que está a punto de cambiar su vida”.

POR LUISA PEÑA

@luisapena.mx

