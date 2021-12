¡Vuelve Goku! Así reaccionaron los fans al regreso de Dragon Ball Z a televisión abierta

Este lunes 6 de diciembre las redes sociales explotaron de nostalgia, ya que Dragon Ball Z, una de las caricaturas más emblemáticas de la infancia, regresó a la televisión abierta.

Y es que Canal 5, a través de sus perfiles oficiales, confirmó la noticia. El programa se estará televisando de lunes a viernes a las 17:00 horas.

Cabe señalar que el protagonista es conocido como "Goku", un guerrero sayayin que protegerá a la tierra de los más fuertes villanos, tales como Frezzer, Cell y Majin Buu.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar y a través de Internet difundieron fotografías disfrutando del programa en vivo.

Dragon Ball no conoce de edades, así que varios mexicanos que crecieron viendo a Goku le dedicaron un mensaje. Incluso algunos compartieron sus figuras de acción o playeras alusivas.

"Que no se pierda esa costumbre de ver Goku a los 30 años", "no me molesten para nada, estoy viendo Goku" o "ver Dragon Ball de nuevo me recuerda cuando regresaba de la escuela", fueron algunos comentarios en redes sociales.

Dragon Ball es un manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama. Fue publicado originalmente en la revista Shonen Jump, de la editorial japonesa Shueisha, entre 1984 y 1995.

El 26 de febrero de 1986 Fuji TV emitía por primera vez el anime de DragonBall. A partir de ese momento la leyenda de Goku y las siete esferas del dragón recorrería todo el mundo.

Algunos testimonios del estreno

