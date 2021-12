Salvan vidas de animales: Rescatan caballos y burros maltratados

Elizabeth Soto tenía 12 años cuando en la esquina de su casa vio como un caballo, que jalaba la carreta de la basura, se derrumbó de cansancio, ante su sorpresa, la persona que lo llevaba le dio latigazos para intentar que se levantara. Eli era sólo una niña y no pudo hacer nada, pero desde entonces supo que cuando creciera no permitiría que eso volviera a pasar.

Soto vive en Los Reyes La Paz, un municipio del Estado de México en el que aún es común que las carretas de basura sean jaladas por caballos y burros. Cuando cumplió 23 años, comenzó a rescatar animales maltratados, algunos casos se publicaron en medios de comunicación y así fue como la contactó Renata Valencia, quien lucha por la misma causa, y hace dos años crearon la Asociación Civil Seres Libres - Animal Rescue, para formalizar su compromiso de ayudar a los animales lastimados y darles una mejor calidad de vida.

Hasta el momento tienen 21 ejemplares, que son cuidados, alimentados y protegidos, por lo que buscan donativos de la sociedad. “Cada huésped tiene sus necesidades, hay algunos que están desnutridos o muy heridos. Tenemos un espacio de cuarentenas, caballerizas y el área de visita. Así como un corral en Valle de Bravo, para que los que se recuperen tengan un lugar donde correr, queremos rescatar a más animales, pero necesitamos ayuda”, dijo Valencia, presidenta de la asociación.

Hasta ahora la gente apoya con alimento, medicamento o efectivo, pero se busca que cada animal tenga uno o varios padrinos para que puedan costear su tratamiento y alimentación, ya que al ser especies adultas y grandes difícilmente pueden ser reubicados o adoptados.

La forma en la que trabajan es que se rescata al animalito, se presenta la denuncia, los rehabilitan y se quedan en la asociación a vivir. “Los padrinos eligen con qué monto pueden apoyar a la asociación, desde 50 o 100 pesos mensuales, y eso nos ayuda a la manutención de todos, ya que los vamos a tener por el resto de su vida. Básicamente llegan a jubilarse con nosotras”, contó Soto.

Además de burros y caballos tienen un pony, un chivo, un gato y una puerquita, a ésta última la salvaron del taquero, y reciben a cualquier ejemplar que necesite ayuda. La gente interesada en contactarlas puede visitar sus redes sociales que llevan el nombre de la asociación en Facebook.

También ofrecen visitas controladas, porque las especies no están acostumbrados a la convivencia con la gente. Recientemente, hicieron una posada para que los huéspedes conocieran a sus padrinos que les brindan ayuda

AYUDA

Los padrinos pueden dar donaciones desde 50 pesos hasta la cantidad que deseen.

ESPECIES

También pueden donar alimento como alfalfa, medicinas o material de curación.

MAAZ