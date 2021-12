Epic Games: Así puedes descargar los tres juegos de Tomb Raider gratis

Epic Games, la famosa empresa de videojuegos, decidió cerrar el año de la mejor manera y para muestra de ello le regaló a sus fanáticos 3 de sus mejores títulos.

Como parte de sus 15 días regalando videojuegos, Epic se puso de gala y puso de forma gratuita la saga de Tomb Raider.

Entre la oferta descargable se encuentra Tomb Raider: Game of the Year Edition, Rise of the Tomb Rider: 20 Year Celebration y Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

Por ello, te decimos cómo puedes obtener los títulos protagonizados por Lara Croft paso a paso, considerando si no tienes el software de Epic Games, si no tienes una cuenta y si tienes todo preparado y listo.

Debes tomar en cuenta que algunos videojuegos estarán disponibles desde este 30 de noviembre y hasta el próximo 6 de enero de 2022.

Si no tienes el software en tu PC

Lo primero que tienes que hacer en este caso es ingresar a la página oficial de Epic Games y descargar el software. Sigue los pasos, instálalo en tu computadora, almacena los datos donde mejor te convenga y ejecútalo.

Si ya tienes el software

Entra al programa y busca el título o localiza el carrusel de juegos gratuitos en la sección de Store. Dale click sobre el juego que quieras y una vez que se despliegue su información, da click en "Obtener".

Te saldrá un resumen de compra y deberás dar un click más en "Realizar pedido", no deberás poner tarjeta alguna ya que el importe del juego son cero pesos. Tiempo después, dirígete a tu Biblioteca y verifica que se esté descargando o inicia la descarga; podrás elegir el lugar de tu disco duro donde desees que se aloje.

Si no tienes una cuenta de Epic Games

Para crear tu cuenta, debes abrir el Epic Games Launcher y acceder con una cuenta de correo, puedes usar alternativas como tu cuenta de Facebook u otras plataformas.

Posteriormente, confirma tu correo electrónico, si usaste un inicio de sesión como Facebook, deberás abrirlo desde el correo que está vinculado con tu cuenta de la red social o plataforma; considera que debe ser una cuenta activa.

