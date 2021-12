Belleza y cuidado para la mujer con cirugías plásticas invasivas y no invasivas

¿Cuál es la diferencia entre las cirugías invasivas y no invasivas?

Las cirugías invasivas son las que requieren quirófano, más recuperación y anestesiad más profunda. Las mínimamente invasivas son cirugías más pequeñas como bichatectomia, cirugía de párpados, lipos pequeñitas. Ahora hay procedimientos igual que son invasivos como toxina, rellenos y aparatología.

En el caso de las cirugías no invasivas, ¿cuál es el tiempo máximo que duran sus efectos y cada cuánto se recomienda realizarlas?

El cuándo realizar una cirugía, depende del procedimiento, por ejemplo, una cirugía de nariz se recomienda después de los 17 años; una abdominoplastia se recomienda en mujeres que ya no quieren tener bebés, el aumento mamario después de los 17 años; la cirugía facial se realiza, principalmente, en personas arriba de 45 años.

¿Cuáles son las contraindicaciones de realizar una cirugía no invasiva?

Las contraindicaciones de cirugías son en general padecer alguna enfermedad sistémica no controlada como diabetes o hipertensión, encontrarse tomando anticoagulantes por otra razón médica. Ser fumador activo.

¿Cuál sería el consejo más importante que le darías a un paciente, antes de realizarse su primer intervención estética (cirugías invasivas)?

Les recomiendo dejar de fumar por lo menos 1 mes antes de la cirugía. No tomar aspirina 15 días antes, ni medicamentos no autorizados. Si vas a realizarte una cirugía corporal, te recomiendo hacer ejercicio antes y después de la cirugía. Y lo más importante, seguir todas las indicaciones de tu médico.

¿Durante la pandemia incrementó la tendencia a realizarse cirugías estéticas? ¿Cuál tuvo mayor demanda? ¿Y a qué crees que se deba este comportamiento?

Si aumentaron las cirugías en la pandemia por los siguientes factores: tienen tiempo de recuperarse, podían hacer trabajo a distancia, por lo que la recuperación es más sencilla. Además, que la gente no los veía, entonces podían salir de circulación. Hubo un segmento pequeño de la población que ahorro e la pandemia, por no salir de viaje y no gastar en restaurantes o ropa.

• Tiene el título de cirujano plástico.

• Las cirugías que tienen una mayor demanda son el aumento de mama, liposucción y cirugía de nariz.

POR DANIELA ZAMBRANO

FOTOS:CORTESÍA

MAAZ