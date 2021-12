Mujer quiso deshacerse del gato de su novio; ¡él la echó a la calle!

Las mascotas son más que animales de compañía, muchas veces se convierten en familia, por lo que a veces hay historias muy extremas, como la de un hombre que corrió de su casa su novia después de que ella intentara deshacerse de su gato “Raven”. La historia se volvió viral cuando el sujeto publicó su historia en Reddit, para preguntarle a la comunidad si había actuado bien o no.

El usuario Astonished_Hound fue quien contó que llevaba dos años con su pareja, pero “Raven” tiene tres años con él; narró que ella se mudó recientemente y dejó claro desde un principio que no le agradaba su “michi”, pero él decidió no darle mayor importancia.

La relación del gato con su novia se complicó

Un día, el sujeto llegó a su hogar y se percató de que “raven” no estaba, “él simplemente se había ido. Pero no es un gato callejero y nunca sale. Estuvo fuera por horas y yo estaba muy preocupado hasta que mi amigo vino a mi casa y lo devolvió, diciendo que lo encontró a dos cuadras de mi casa", detalló. Y es que quienes quieren a sus gatos saben lo difícil que es cuando no están, como otro caso que pasó en Sinaloa, donde ofrecieron hasta 30 mil pesos de recompensa por uno.

Luego de ese incidente tuvo dudas, pues su felino nunca antes había dejado su casa, luego de varios días tocando el tema, su novia por fin aceptó que fue la responsable de que eso ocurriera, pues admitió que ella lo sacó.

"Estaba furioso, le dije que no tenía derecho a echarlo y le dije que, cómo pensaba que tenía el poder de echar a mi gato, la quería fuera de mi casa para fin de mes", narró y añadió que ella lloró y le dijo que no tenía a dónde ir, pero él se mantuvo firme y no le importó, pues su mascota pudo haber perdido la vida por su capricho.

Mencionó que amigos le han dicho que fue muy duro con ella, por lo que quería opiniones de gente que no lo conoce para saber si hizo bien o mal, por lo que en Reddit mucha gente le escribió que "el gato fue el primero en llegar", pero muchos más aseguraron que hizo mal y hasta lo insultaron, por lo que los moderadores tuvieron que desactivar los comentarios.

