Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy JUEVES 23 de diciembre según tu signo

La carta de este jueves 23 de diciembre tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este jueves 23 de diciembre es “La sacerdotisa” invertida un arcano mayor y lo rige el número 2.

Esta carta invertida habla de sentimientos negativos que te causan pesar como una carga lo que no te está permitiendo avanzar, es momento de dejar ir esa mala energía y concentrarte en continuar tu camino.

Amor

En estos momentos estás teniendo un retroceso en tu relación, tensión y torpeza por situaciones que no dejaste ir en su momento y has estado arrastrando. Para mejorar debes afrontar tu dolor o molestias con tu pareja y dejar esa carga atrás para poder continuar con tu relación y que esto no provoque un deterioro mayor.

Trabajo

Te estás sintiendo incomodo en tu situación laboral desde hace tiempo; sin embargo, no has tomado cartas en el asunto y es por ello que te sientes frustrado y fuera de balance. Es momento de comenzar a tomar decisiones para cambiar esto, puede ser en la forma en la que ves tu trabajo, o bien, buscando otra oportunidad laboral.

Salud

Deja de disimular que tu salud está en completa armonía, ya te diste cuenta de que hay puntos a mejorar y que debes procurar más por tu bienestar. El cuerpo es tu templo, es un todo y lo estás descuidando, es momento de prestar mayor atención y comenzar a tomar actuar. Recuerda que puede ser salud emocional o física, no temas en iniciar tu cuidado.

Hoy en la cena de noche buena, no te excedas en comida, alcohol o dulces, sabemos que todo o que estará en tu mesa estará delicioso pero, a veces nuestro estómago no necesita que lo cargues, ten cuidado si no quieres abrir los regalos de intercambio desde la cama o en e baño.

SIGUE LEYENDO:

Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MIÉRCOLES 22 de diciembre según tu signo

Horóscopos de Mhoni Vidente 22 de diciembre predicciones para el amor, salud y dinero