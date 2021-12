Reto visual: Encuentra a la foca en menos de 5 segundos, sólo el 3% lo consigue

En redes sociales se han hecho virales diferentes tipos de retos y acertijos visuales. Nuestro reto visual del día de hoy es muy especial, porque para lograrlo deberás buscar en todos los rincones de la imagen y encontrar a la foca que está perdida entre todos los pingüinos.

Para el acertijo que ayudará a probar tu nivel de concentración y observación necesitas velocidad y agilidad mental. En la imagen se puede ver una montaña de hielo, un par de iglús y muchos pingüinos. Pero entre todos ellos hay una foca escondida. El reto consiste en encontrar a la foca que se esconde en la imagen.

Pon atención a los detalles y utiliza tu poder de observación para encontrar a la foca. Así que, aquí esta el reto visual del día y recuerda que tienes 5 segundos para responderlo. No veas la solución si aún no lo has intentado.

¿Puedes encontrar a la foca entre los pingüinos?

FOTO: Twitter

¿Encontraste a la foca entre los pingüinos?

Si aún no has encontrado a la foca, vuelve a intentarlo antes de ver la solución en la parte de abajo. Estamos seguros de que puedes lograrlo en menos de 5 segundos.

Con concentración y atención era posible resolver el acertijo de hoy. La foca se encuentra en la parte inferior de la derecha en la imagen. Está escondida tras un pingüino, junto a la montaña. Aunque estaba escondida, ya es claro que se trata de la foca, una vez que ya está ubicada.

Así que ya sabes cómo resolver este problema y ya se lo puedes compartir a tus amigos y familiares. En caso de que lo hayas logrado a la primera, ¡Felicidades! eres parte del 3 por ciento de los que sí lo consiguió.

La foca estaba en la parte derecha de la imagen

FOTO: Twitter

