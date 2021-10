Rápido test de personalidad: la imagen que confirma si eres una persona en quien confiar

Cómo se percibe el mundo y la vida en cada persona, puede ser interpretado mediante los test de personalidad, que día a día son compartidos a través de diversas plataformas por miles de individuos movilizados por conocer un poco más en profundidad su manera de ser.

Así, en las redes sociales, estas herramientas no dejan de estar presentes. Es que aunque los test de personalidad, en realidad no cuentan con un rigor científico demostrado, sí podemos afirmar que son un recurso muy utilizado por algunas ramas de la psicología para determinar los rasgos y el perfil subjetivo de una persona. Fue hace ya varios años, que el estadounidense, ganador del Premio Nobel, Roger W. Sperry descubrió que los dos hemisferios del cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente.

A raíz de su hallazgo, Sperry determinó que en realidad, la forma en que los seres humanos piensan dependerá de cuál de estos hemisferios es el predominante. De hecho, sobre la base de su investigación, hay numerosas pruebas que pueden determinar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad.

En este test de personalidad que te compartimos, te invitamos a descubrir de manera rápida y sencilla, si eres una persona en la cual es posible confiar o no. Sólo es necesario prestar atención por un breve instante a la imagen que aquí te mostramos. ¿Puño o fuego?

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Puño: sobresales del resto de las personas por tener una mente con una amplia apertura. Tu permeabilidad a la escucha y tu respeto por la visión del mundo que tienen las otras personas es uno de los rasgos más marcados de tu manera de ser. Como no te gusta quedarte en el mismo sitio de comodidad, es que siempre estás buscando nuevas experiencias. Tu carisma habla de un ser que no prejuzga a los demás y busca ponerse en el lugar de los demás antes de emitir una opinión. La ayuda para con el prójimo es otra característica de tu personalidad y no sueles esperar a cambio una retribución por ello.

Fuego: una característica de las personas que ve fuego en la imagen, es que se destacan por ser observadoras y no creen en las relaciones amorosas que duran por un tiempo prolongado. Por eso que prefieren amores pasajeros pero muy profundos e intensos. La sinceridad y la honestidad a la hora de expresar los sentimientos es otro rasgo que caracteriza a estas personas. Aquellos seres que forman parte de tu vida saben que frente a los individuos que han visto fuego en la imagen, pueden confiar. Por eso, si formas parte de este grupo, habrás notado que muchos allegados te han confiado secretos que a otras personas no. La falsedad no es un rasgo de quienes cuentan con este perfil, pues siempre van de frente, aunque eso implique sufrir.