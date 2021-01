Pentágono revelará toda INFORMACIÓN que tenga que ver con OVNIS en informe

El tema de los Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), así como la información que tiene el gobierno estadounidense es uno de los temas que siguen saliendo en muchas conversaciones.

Pero todo este misterio podría cambiar ya que el Pentágono tiene que entregar toda la información que tiene al respecto.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una ley de gastos federales para el año fiscal 2021. Dicha ley se centra en la batalla en contra del COVID-19, pero en uno de sus puntos contiene la Ley de Autorización de Inteligencia.

Información podrá no darse a conocer

Con esta ley, el Comité de Inteligencia del Senado ha pedido un informe sin clasificar en el tema del OVNI y de Fenómenos Aéreos No Identificados.

Este informe deberá ser presentado a más tardar en 180 días después de la promulgación de esta ley. Este ejercicio incluye un análisis de los datos disponibles y de inteligencia de los Fenómenos Aéreos.

Sin embargo, no todo parece ser indicar que la información pueda salir a la luz pública ya que en caso de ser clasificada, aunque el informe general no sea desclasificado, esto no podrá ser revertido por los legisladores.