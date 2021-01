Escribe tu carta a los Reyes Magos; te decimos cómo paso a paso

La ilusión de los niños mexicanos por los Reyes Magos sigue vigente aún a pesar de las presentes condiciones de salud que se viven en mal país; ni la pandemia impedirá que este miércoles 6 de enero esperen con ilusión la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Con gran expectativa los pequeños esperarán encontrar algún obsequio por debajo del árbol de Navidad, por ello hay que recordarles siempre que lo material no es lo importante sino las acciones y el haberse comprometido con realizar sus labores y actividades; el haber mantenido un buen comportamiento.

El mensaje de los Reyes Magos hacia los niños va más allá de compensarlos con regalos, sino que ellos a su corta edad aprendan a volverse responsables de sus actos y comprender que aún así los Reyes Magos los visitan para apoyarlos en ese objetivo. Por eso te compartimos algunos consejos para que ayudes a los pequeños a redactar su carta a los Reyes.

La visita de los Reyes Magos

Los Reyes Magos llegan la noche de este martes. FOTO: Pixabay

En el contexto actual de la pandemia vale la pena recordarles a los niños la importancia de permanecer en familia y cuidándose unos a otros; lo que se ha convertido en una responsabilidad colectiva. Así que aún en este contexto los Reyes Magos visitarán a los pequeños para llevarles el mensaje de paz y amor que ellos han difundido.

Desde el Medio Oriente visitarán a los pequeños de la casa para recordarles que las buenas acciones tienen recompensas y que, sea esta material o no, el verdadero resultado de las acciones son lo que más importa. En momentos de crisis económica también es importante considerar que los pequeños no se dejen influenciar por los mensajes publicitarios que ven en internet o por televisión y que a la hora de escribir su carta procuren no hacer gastar mucho a los Reyes Magos.

Es válido recordarles o sugerirles a los niños que pidan artículos que les sean útiles y no objetos que no utilizarán o los cuales abandonarán pronto. Ya que deben valorar también el esfuerzo que hacen los Reyes Magos para conseguirlos. A continuación de compartimos la manera en cómo tu pequeño puede estructurar su carta a los Reyes Magos:

Carta a los Reyes Magos