TAROT: Conoce cómo estará tu día con la CARTA de este VIERNES 29 de enero

La carta de este viernes 28 de enero tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La Carta del Día

Este viernes 28 de enero la carta que salió es “La templanza", es un arcano mayor del tarot de Rider Waite.

Esta carta tiene absolutamente que ver con el autocontrol, el equilibrio, estás en el mejor momento contigo mismo, te aceptas y tienes total dominio de ti, de tus pensamientos, de tus sentimientos, has aprendido a aceptar a los demás.

Amor

Si estás en una relación, esta es una de las mejores cartas para ti, pues significa el equilibrio perfecto de amor, compromiso y respeto mutuo entre almas gemelas.

Por el contrario, si has tenido dificultades de relación recientemente, esta carta indica que tanto tú como tu pareja resolverán los problemas que se interpongan entre ustedes de manera armoniosa y que su unión está en terreno firme.

Trabajo o dinero

Esta carta nos indica que tus finanzas finalmente comienzan a estabilizarse, y si has estado endeudado, no lo estarás por mucho más tiempo.

Esto no significa que estés a punto de ganar la lotería o recibir una herencia de mil millones de dólares, sólo que pronto te sentirás más tranquilo hablando financieramente de lo que normalmente has estado.

Como tip, no gastes en cosas innecesarias.

Salud

Si tienes malos hábitos que podrían comprometer tu salud, este es un buen momento para intentar controlarlos. Tal vez necesites hacer ejercicio con más frecuencia, dejar de fumar o comer una dieta más equilibrada.

¿Qué te parecería iniciar una dieta Keto? O un detox, siempre es buena idea cuidar de nuestro cuerpo