¿De qué murió David Richardson, el escritor y productor de Los Simpson?

David Richardson, el veterano guionista y productor de series de comedia como Los Simpson, Malcolm el de enmedio o Two and a Half Men falleció este 18 de enero a los 65 años debido a una insuficiencia cardíaca y tras varias décadas de luchar contra el cáncer, de acuerdo con el medio estadounidense Deadline.

Richardson, quien celebró su cumpleaños número 65 la pasada nochebuena, había terminado la quinta y última temporada de la serie animada para adultos F is for Family, de Netflix, en la cual se desempeñó como productor ejecutivo.

Las comedias que nos marcaron

El productor comenzó su carrera en 1985 como escritor en la serie Grand de Michael Leeson / Carsey-Werner para NBC; también trabajó en comedias como Empty Nest, Malcolm in the Middle, 8 Simple Rules, Phenom, Ed y What About Joan, Two and a Half Men, entre otras como Los Simpson.

En la legendaria caricatura de los personajes amarillos, Richardson escribió el icónico episodio 'Homer Loves Flanders' de la temporada 5 de Los Simpson. Este episodio fue el que más reseñas positivas recibió por parte de los críticos de televisión, además de que fue el tercer programa más visto en la cadena Fox la semana que salió al aire.

IMAGEN: FOX

Durante su carrera, Richardson desarrolló y fue productor ejecutivo de numerosos pilotos y creó y fue productor ejecutivo de Manhattan, AZ, que se transmitió en Estados Unidos durante dos temporadas.

A Richardson le sobreviven su esposa, Charleen Easton Richardson; sus hijos gemelos de 12 años, Arlo y Atticus; su hijo Wayne, de un matrimonio anterior, además de dos nietos; su hermano Jeff y su hermana Susan.

Noticias Relacionadas Cuándo llegarán las 32 temporadas de Los Simpson a Star Plus

De acuerdo con Deadline, la familia está planeando una ceremonia privada. Más adelante se llevará a cabo una celebración pública de la vida de Richardson. En lugar de flores, se pueden hacer donaciones a nombre de David al Hospital de Investigación Infantil St. Jude's.