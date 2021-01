VIDEO VIRAL: ¡Increíble delincuencia! Hombre intenta ROBAR un pato del parque

En redes sociales circula un curioso video que fue compartido por un internauta en el Estado de México, en donde se puede observar a un sujeto intentando robarse un pato que se encontraba tranquilamente paseando en un parte de dicha demarcación.

En el post se puede observar el momento exacto en el que un joven salvó a un pato que era robado de un parque público, pues desde los primeros instantes del siniestro, el joven logró percatarse de las intenciones del hombre.

En un video que circula en redes sociales, la persona que estaba grabando se dio cuenta de cómo un hombre hacia todo lo posible para poder raptar a un tierno patito que se encontraba paseando sin molestar a nadie.

Foto: Especial

Durante las imágenes se puede ver a un hombre metiendo a uno de los patos del parque a una mochila y a un joven que le dice indignado “¡sáquelo!”, mientras el sujeto le responde sin dejar de meter al pato en la mochila, “¡lo voy a traer!”

En el video se puede apreciar la discusión que se inicia cuando el joven le reclama al sujeto por qué se está robando un pato vivo del parque, mientras le dice que ese animal pertenece al parque.

Ante la negativa del hombre, el joven resuelto a que no se robe al animal del parque, pide ayuda e intenta alertar a las autoridades, mientras el sujeto insiste en llevarse al patito blanco mientras lo coloca en su mochila.

Después de un rato de forcejeo, el joven pierde la paciencia y agarra la mochila que se abre mostrando a un pato blanco. Por lo que el hombre en un intento de justificar sus actos, asegura que el animal no esta seguro en ese parque, pues los perros lo muerden en dicho sitio.

Cuando el sujeto se da cuenta de que el joven no desistirá para que deje al pato en su hogar, no le queda más remedio que abrir bien la mochila y sacar con sus propias manos al pato, aunque todavía insiste en que, en el parque, lo matan los perros, pero el valiente joven le dice que no, que ahí no lo mata nadie y le vuelve a repetir que esos patos son de ahí. Finalmente el sujeto deja en libertad al pato y agarra su bicicleta para alejarse del lugar.

Estas son las impactantes imágenes: