Joven revela a sus padres ser gay y la reacción lo conmueve hasta las lágrimas: VIDEO

En TikTok se ha hecho viral la reacción que tuvieron los padres cuando su hijo les confesó que es gay, pues la respuesta que tuvieron logró conmover hasta las lágrimas al joven que no dudó en compartirlo en las redes sociales.

En redes sociales se han compartido algunos videos sobre la reacción de algunos padres al enterrase de las preferencias sexuales de sus hijos; sin embargo, esta logró ganarse los aplausos de los Internautas.

Y es que entre lágrimas el joven pide perdón a sus padres y confiesa ser gay, aunque no esperaba lo que éstos le dijeron, pues aseguraron quererlo tal como es y le demostraron su amor incondicional.

“No mijo, para nada. Tú eres para nosotros igual que Yazmín, que Ricky, que todos. Nosotros te queremos. A mí no me importa si eres gay o no, al contrario. Eres una persona normal y no te presiones porque caes en una depresión”, se escucha en el video a los padres.

Reacciones de los padres

Aunque este es un video que fue publicado por primera vez hace dos años, fue compartido en TikTok para aplaudir la reacción de los padres y los han puesto como un ejemplo de apoyo hacia los hijos.

Esto sucedió luego de que se hiciera viral la reacción de una madre al enterarse de la boda de su hijo con su novio, pues al inicio no lo puede creer y luego rechaza la invitación.

“Me rompiste el corazón en mil pedazos”, dice la madre en la llamada telefónica, mientras que en el video se puede ver al joven que rompe en llanto por la respuesta de su mamá.

Con información de medios