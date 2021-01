¿Cumplirás tus propósitos? Conoce tu HORÓSCOPO para este jueves 14 de enero del 2021

Para aquellos signos del zodiaco que tienen bien claros sus propósitos de Año Nuevo y no han comenzado, este es el momento ideal pues se avecinan grandes cambios, incluso en el amor algunos de ellos podrían encontrar su media naranja este 2021.

Aries (21 de marzo-20 de abril)

Dejaste de lado la escuela y ahora entraste al mundo laboral, sin embargo, extrañas el aprendizaje. Usa esa motivación para comenzar un curso, nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Una persona tocará a tu puerta muy pronto, podría tratarse de alguien que tratas de olvidar.

Tauro (21 abril-21 de mayo)

Las personas bajo el signo de Tauro deben aprender a escuchar mejor a las personas que los rodean, muchos de ellos no necesitan siempre un consejo. Debes tener cuidado con tus finanzas. Si tienes hijos, podrían estar atravesando por un mal momento, no dudes en acercarte a ellos.

Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Podrías estar atravesando por problemas a los que le estás prestando más atención de lo que merecen, eso hace que te distraigas y descuides las cosas importantes. Dale solución paso a paso. Este día recibirás una gran sorpresa de una persona especial, podría no tratarse de romance, pero te alegrará el día.

Cáncer (22 de junio-22 de julio)

Te has preguntado si las decisiones que tomas son las mejores, sólo mira a tu alrededor y deléitate con todo lo que logras. En la pareja, es posible que quien está a tu lado se sienta olvidado, no dejes olvidados los detalles por muy pequeños que estos sean. Cuida tu salud y evita el consumo excesivo de azúcar.

Leo (23 de julio-22 de agosto)

Sientes que dejas atrás tus metas y te estancas en lo profesional, recuerda que no debes compararte con otras personas. Cada uno tiene un avance personal y el éxito laboral está más cerca de lo que te imaginas. Recibirás noticias de una persona que no ves desde hace tiempo, si son malas no dudes en llamarle.

Virgo (23 de agosto-23 de septiembre)

Sientes que atraviesas por muchos problemas y que nada se compara a ello. Debes considerar que todas las personas tienen los suyos, y adeudarte está en ti mismo. Sigue adelante y comparte tiempo con los que más amas.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Este día te será asignada una tarea especial en tu trabajo, debes poner especial atención pues hacerlo bien te podría llevar al éxito profesional. Alguien ha estado buscándote y te resistes a abrir tu corazón, no temas en hacerlo pues traerá cosas buenas.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Este día habrá una reunión importante, aunque puede tratarse de amigos, si es por trabajo ve bien vestido pues podrías recibir buenas noticias. Si tienes hijos, debes poner más atención a lo que pasa con ellos y la escuela, pues podría haber una situación que se está saliendo de tus manos.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

¡Adiós lo viejo, hola lo nuevo! Esta es la frase de este 2021 para las personas bajo el signo de Sagitario, pues buscarán deshacerse de la cosas que ya no les sirven para abrir paso a nuevas experiencias. Incluso podrías estar considerando un cambio de look y guardarropa, no dejes de hacerlo.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Para los Capricornio vivir nuevas experiencias es algo que realmente necesitan en este momento, no es malo comenzar algo nuevo. Tienes algunos problemas de salud, no te decaigas y sigue adelante, todo saldrá bien al final. Desconfias de tu pareja, la comunicación es lo más importante.

Acuario (22 enero-21 febrero)

El trabajo, la escuela y las ocupaciones te hicieron perder de vista lo que realmente importa y el estrés afecta tu salud. Opta por iniciar el año con el pie derecho y tener un estilo de vida saludable. Deja de lado la indiferencia contigo mismo y comienza hoy a arreglarte, te ayudará a sentirte mejor.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Te sigues comportando como un adolescente al momento de enfrentar tus problemas, sin embargo, necesitas una solución más madura y respetuosa. Es posible que hayas herido a una persona cercana, debes pedir disculpas para arreglar la situación.

Frase del día:

“He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro.” José Saramago