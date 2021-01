VIDEO VIRAL: ¡Al ritmo de sonidero! Maestro imparte clases en línea

Este lunes miles de estudiantes de educación básica retoman sus clases y aunque no no tienen que asistir a las escuelas debido a la pandemia de Covid-19, muchos de ellos no tienen grandes ánimos para regresar a sus lecciones a distancia.

Conocedor de esta situación, a través de redes sociales se volvió viral un profesor que ideó una forma original de mantener a sus alumnos interesados en su clase al recurrir al sonidero para animar sus lecciones en línea.

Fue así que por medio de su cuenta de Tik Tok, el profesor identificado como el maestro Rodrigo, compartió un video en el que al ritmo de “El paso del gigante”, saluda a sus estudiantes, mandando saludos especiales a quienes viven en los municipios del Estado de México, por lo que se le escucha decir:

Quiero mandarle un saludo a todos los alumnos de las clases en línea. A los que se conectan desde Ecatepec, Tultitlán. Y a los que ya reprobaron por no subir sus tareas a la plataforma. ¡Vamos a pasar lista!", dice Rodrigo, con toda la actitud de fiesta.

REGRESO A CLASES: Estos son los estados que podrían reabrir ESCUELAS

Innovar para educar

Como era de esperarse este video del profesor Rodrigo ha sido la sensación en las redes sociales, sin embargo, no es el único contenido que este carismático docente ha compartido en su cuenta de Tik Tok.

En otras grabaciones se le ve en diversas situaciones con sus estudiantes, que tienen muchas reacciones por lo que se le ve protagonizando situaciones como cuando un alumno se distrae o el mismo profesor lo hace.

Pero sin duda otro de sus videos más populares es uno en el que parodia una situación común en estos tiempos, cuando se caracteriza de alumno y comienza a quejarse del profesor sin darse cuenta de que el micrófono sigue prendido.

Este docente sí ha sabido adaptarse a la nueva normalidad y ha buscado la forma de mantener el interés de sus alumnos, pues no todo en la escuela es seriedad y disciplina, también hace falta un par de risa para aprender con gusto.