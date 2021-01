¡Insólito! Sujeto desea DONAR su cuerpo para ser ALIMENTO DE leones cuando MUERA

Uno de los grandes misterios de la vida es la muerte, se dice que nuestra alma se va al cielo o al infierno, sin embargo, se dice que nuestro cuerpo no siente nada y lo único que pasa a ser, es alimento para los gusanos.

Sin embargo, el británico, Ricky Gervais quiere ser más práctico y desea que al morir, su cuerpo sea donado a algún zoológico de Londres y sirva para alimentar a los leones.

“Sería bueno ser la comida de los leones en el zoológico de Londres, sería bueno devolver algo”, así lo declaró para una entrevista a medio extranjero.

“Todos vamos a morir, no me importa estar muerto porque no lo sabré”, señala.

Ojo por ojo

Tal decisión viene debido a que considera que los humanos comemos cientos de especies en nuestra vida y lo lógico sería retribuir algo a la naturaleza después de toda la destrucción que hacemos.

“Comemos animales y destruimos hábitos y, de esa forma, al menos, podría devolver algo” agregó

Sin embargo, ante tal deseo, la directora de operaciones del zoo de la capital británica, Kathryn England se negó a aceptar tal propuesta.

“Sospecho que Ricky puede ser un poco cartilaginoso para nuestros leones”.

La directora aseguró que si Gervais desea donar su cuerpo, debe ponerse a dieta y consumir alimentos más adecuados.