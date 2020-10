¿Por qué mi perro duerme mucho? Síntomas de ALERTA

Como lo hemos mencionado antes, nuestras mascotas, especialmente los cachorros, siempre son la fuente de inspiración de nuestro cariño, cuidados al extremo y siempre vamos a querer saber cuál es la mejor manera de entenderlos, sobre todo cuando tienen conductas un tanto fuera de lo común.

Una de ellas puede ser que duerman mucho o quizá eso creemos. Normalmente los perros son animales que dedican gran parte de su día a día a dormir, y esto por cuestiones de descanso o porque simplemente necesitan disfrutar de un estado de relajación.

Es evidente que si un perro duerme es normal pero quizá lo haga por mucho tiempo y es necesario que identifiques cuándo se debe considerar algo cotidiano o un problema de salud.

¿Es normal que mi perro duerma mucho tiempo?

Hay que tener presente que algunas razas de perros son más dormilonas que otras, y que no todos lo hacen por el mismo número de horas.

Un perro adulto suele dormir aproximadamente la mitad de las horas del día, repartidas en horas diurnas y nocturnas. Por el contrario, un perro cachorro duerme muchas más horas que un adulto y es completamente normal porque ellos desgastan mucha energía jugando y se quedan dormidos fácilmente.

¿Cómo influye el clima en sus horarios de sueño?

Puede influir, y a veces no. El clima influye en los horarios en los que el perro duerme más horas, pero no significa que el perro necesite más horas para dormir. En invierno los perros duermen más debido a que quizás salimos menos de casa por el mal clima, pero no porque necesiten más horas a nivel fisiológico para recuperarse.

Por el contrario, en el verano pasa algo similar, durante las horas de más calor, los perros prefieren quedarse dentro de casa echándose una buena siesta en algún lugar en donde encuentren frescura en el hogar. Pero también, si hace mucho frío, buscarán un lugar asoleado para tumbarse y disfrutar una siesta bajo el solecito.

Síntomas de alerta si tu perro duerme mucho

Si además de las siestas prolongadas de tu perro, notas que tiene alguno de estos síntomas, puede ser que si presente una enfermedad y debes estar alerta para evitar que peligre su vida:

Cansancio

Fiebre

Apatía

Falta de apetito

Llanto o lloriqueo

Vómito y diarrea

Con información de Soy Un Perro

Por Redacción Digital El Heraldo de México

