Lluvia de meteoritos y eclipse total de sol, los fenómenos astronómicos más esperados de diciembre

No todos los finales son malos, pues este diciembre ofrece algunos de los espectáculos celestes más impresionantes que se pueden ver desde casa, sin la necesidad de usar telescopios o equipos costosos, pues justo ahora dos planetas que se funden en uno y dan como resultado la la mejor lluvia de meteoritos y un eclipse total de Sol todo lo que necesitarás.

Todo lo que necesitas es: un cielo despejado, protección para los ojos cuando sea necesario y dos indicaciones sobre dónde y cuándo mirar. Así que en orden cronológico, esto es lo que el cosmos ofrece el último mes del año.

El 13 y 14 de diciembre: será una lluvia de meteoritos visible de todo el mundo

Mientras nuestro planeta atraviesa la abundante corriente de escombros, pero podemos disfrutar de una generosa exhibición nocturna: Pues podrán observarse hasta 150 estrellas fugaces por hora en su punto más alto estos dos días.

"La mayoría de las lluvias de meteoritos se produce cuando la Tierra se mueve a través de los rastros polvorientos que dejan los cometas", asegura Patricia Skelton, astrónoma del Real Observatorio de Greenwich en Reino Unido.

Entre más oscuras sean las condiciones, mejores pueden ser las posibilidades para disfrutar de este bello fenómeno. Incluso se puede llegar a ver en las zonas urbanas, pese a la contaminación lumínica.

14 de diciembre, será el eclipse total de Sol

Antes podías ir a presenciar este avistamiento a cualquiera de los lugares, sin embargo, por motivos pandémicos, este año no será posible, así que si eres uno de los afortunados en verlo in situ, recuerda no mirar nunca directamente al Sol, usa siempre protección. Podrá verse en Chile y Argentina.

Durante 24 mágicos minutos, la luna nueva pasará por la cara del Sol, lo cubrirá completamente durante "sólo 2 minutos y 9,6 segundos", aseguró Tania de Sales Marques, astrónoma del Real Observatorio de Greenwich.

"La Luna es 400 veces más pequeña que el Sol", explica Tania, pero parece más grande porque está mucho más cerca de nosotros, y por eso puede "cubrir todo el disco del Sol", señaló.

21 de diciembre: Gran conjunción de Júpiter y Saturno

Cuando tienes dos planetas superpuestos, dando la impresión de que se han fusionado, se trata de una gran conjunción. Ahora brillan como uno solo y será visible en la noche del 21 de diciembre.

"Esos 'planetas errantes', Júpiter y Saturno, estarán tan cerca en el cielo que parecerá que están casi tocándose" asevera Ed Bloomer, igualmente astrónomo del Real Observatorio de Greenwich para una entrevista con la BBC.