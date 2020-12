Efeméride 6 de diciembre: Nace Dave Brubeck, interprete de "Take Five", el sencillo de jazz más vendido

Dave Warren Brubeck nació en California el 6 de diciembre de 1920 y falleció en Connecticut, Estados Unidos, el 5 de diciembre de 2012. Es reconocido por ser pianista y compositor de jazz, uno de los principales representantes de la corriente del cool jazz.

Se le considera uno de los músicos de jazz más populares entre los no aficionados. Lideró en los cincuenta y sesenta el Dave Brubeck Quartet, que alcanzó un gran éxito. Disfrutó de la gloria con su cuarteto, vendiendo millones de discos.

El álbum de 1959, "Time Out", fue significativo por su uso de compases poco comunes y complejos, influenciado por su formación clásica como pianista. Esta producción incluía "Take Five", el sencillo de jazz más vendido de todos los tiempos, reconocido por ser utilizado como cortina musical de varios programas de televisión.

La famosa composición fue creada por Paul Desmond, saxofonista y compañero de Brubeck. Se convirtió en el disco más conocido del grupo, debido a su distintivo saxofón y el empleo de un compás inusual de 5/4 (metro quíntuple), del que deriva el nombre de la canción.

“ Y ahora...dos minutos con viente segundos de extraordinario jazz, en la interpretación del fabuloso Cuarteto de Dave Brubeck para el incomparable clásico: «Take Five»”



Aunque Brubeck disolvió el cuarteto en 1967, los integrantes volvieron a reunirse regularmente hasta la muerte de Desmond, en 1977. El músico tuvo otras bandas con el tiempo, y tres de sus cinco hijos tocaban frecuentemente con él en la década de 1970.

"Take Five", el sencillo de jazz más vendido

"Take Five" fue regrabada e interpretada en directo en múltiples ocasiones por el cuarteto durante toda su carrera. Además, existen varias versiones han emergido de la canción, como la de la cantante sueca Monica Zetterlund en 1962 y una versión en dub de King Tubby, publicada póstumamente en 2002.

Otra versión pertenece a la jazzista y pianista Aziza Mustafa Zadeh. También fue interpretada por la orquesta china Twelve Girls Band.

Brubeck murió de insuficiencia cardíaca el 5 de diciembre de 2012 en Norwalk, Connecticut , un día antes de cumplir 92 años. Se había planeado un concierto para su fiesta de cumpleaños.​