Conoce tu Horóscopo para este sábado 5 de DICIEMBRE del 2020

Aquí las predicciones de este día para que tomes las mejores decisiones en tu vida, las más acertadas sólo las encontrarás leyendo tu fortuna en el "El Heraldo de México".

Aries (21 marzo-20 abril)

El amor se encuentra muy bien, si estás conociendo a alguien hace poco tiempo, es probable que el día de hoy tengan un buen momento, donde se sentirán muy conectados, por lo que se proyectan buenas cosas para ustedes en el futuro.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Estás en un excelente momento para tener una buena relación laboral con tus compañeros de trabajo, por lo que debes comenzar a hacer las cosas bien y apoyar a tu equipo de trabajo a realizar siempre la mejor tarea, será algo de mucho éxito si tomas esta opción.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Es momento de comenzar a liberar la pasión en la relación, es probable que se haya enfriado un poco en este último tiempo, por lo que si te encuentras en esta situación, debes tomar cartas en el asunto.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No dejes que otras personas se involucren en tu relación de pareja, es probable que tengas un problema con alguien de importancia en la vida de tu pareja, si se trata de una amistad de mucho tiempo, tienes que saber que independiente del problema que tengan entre ustedes debes tratarle con el mayor respeto posible.

Leo (23 julio-22 agosto)

Poner demasiada atención en lo que hacen los demás nos puede llevar a cometer errores, compararse no es algo necesariamente malo, de hecho muchas veces nos ayuda a mejorar, pero hoy no es el día para ello, debes concentrarte en lo que tienes que hacer y dejar de mirar lo que otros logran y tú no.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Necesitas comenzar a tomar mejores decisiones en el amor y es probable que tomar algún tipo de terapia o de taller de conocimiento personal para solucionar algunos problemas que arrastras desde una época

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Estás terminando una etapa muy importante en tu trabajo y es momento de comenzar a pensar en lo que vendrá, tienes que dar pasos seguros y firmes para conseguir todo lo que te has propuesto en el crecimiento laboral.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Estás dejando de lado muchas cosas que te gustan por darle prioridad al trabajo y a ganar dinero, no dejes de practicar ese deporte que te trae grandes beneficios a tu salud y a tu estado de ánimo, dale espacio a la diversión y al esparcimiento en tu vida, no siempre todo debe ser trabajo y preocupaciones, debes comenzar a disfrutar más.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

No dejes que el pasado te mantenga ahí en un estado quieto y sin capacidad de ver lo bueno que tienes en la vida, no dejes que se te vaya la oportunidad de volver a querer, ni tampoco de tomar buenas decisiones en tu trabajo.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Tienes un gran éxito esperándote el día de hoy, tendrás un logro que hace tiempo estabas buscando y podrás disfrutar de esto durante bastante tiempo, es hora de comenzar a celebrar lo que ganas, no siempre debe ser ahorrar y ver la vida de forma seria y ordenada, tienes un espíritu aventurero que debe ser descubierto y salir a flote.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Una pareja de amigos cercana podría estar enfrentando problemas entre ellos y necesitarán tu consejo, es probable que hayas pasado por la misma situación hace algún tiempo y serás de mucha ayuda.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Necesitas tomar más en serio tu vida en pareja, no puedes estar pensando todo el tiempo que los errores que comete son un motivo para poner fin al compromiso, el amor también se trata de entrega y de mucho apoyo para la persona que amamos.

La frase del día:

“Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”

Miguel de Cervantes Saavedra.