Payasito no logra cambiarse de ropa y así expone en su clase de Derecho; conmueve a las redes: FOTO

Raúl Rivera, estudiante de Derecho, ha cautivado las redes sociales debido a una fotografía en donde se le puede ver en una exposición vestido como payasito, ya que este es su trabajo.

Rivera estudia en la Universidad de San Pedro de Huacho, Perú, y compartió este momento en su cuenta de Facebook por lo que de inmediato se hizo viral.

El joven se mostró orgulloso de su trabajo así como del esfuerzo que le imprime a su carrera profesional ya que espera convertirse en un excelente abogado.

"Hoy me tocó exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo... Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente abogado", fue el mensaje de Rivera en Facebook.

No se avergüenza

Esta historia ha conmovido por su gran esfuerzo y humildad. Los usuarios de las redes sociales han externado su admiración al estudiante por presentarse de esta manera sin miedo a las burlas.

Al mismo tiempo, enviaron mensajes de apoyo para Raúl esperando que concluya de manera exitosa sus estudios para así lograr lo que tanto desea dentro de su vida.