Películas de Warner de 2021 se estrenarán simultáneamente en cines y HBO Max

Luego de que Warner Bros anunciará que 'Wonder Woman 1984' se lanzará en HBO Max y en los cines durante la Navidad por un compromiso limitado de un mes en la app, se informa que el estudio ha anunciado que todas sus películas de 2021 seguirán ese mismo modelo de estreno.

Películas como 'Dune', 'Matrix 4' y 'Godzilla vs. Kong' se lanzarán en cines en todo el mundo, sin embargo al mismo tiempo las películas también se retransmitirá en HBO Max pero solo durante un mes.

Al finalizar este periodo dejará la plataforma y seguirá estando disponible en los cines de todo el mundo-

Esta estrategia puede se debe a el 2021 se espera que sea un año igual de desastroso para la exhibición en cine.

¿Qué cintas se estrenarán de esta forma?

Las cintasse espera que se estrenen el próximo 2021 bajo este modelo en HBO Max y cines al mismo tiempo son:

The Little Things

Judas and the Black Messiah

Tom & Jerry

Godzilla vs. Kong

Mortal Kombat

Those Who Wish Me Dead

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

In the Heights

Space Jam: A New Legacy

The Suicide Squad

Reminiscence

Malignant

Dune

The Many Saints of Newark

King Richard

Cry Macho

Matrix 4.