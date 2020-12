¿Cómo debo cuidar a mi PERRO de edad avanzada? Aquí te traemos los mejores tips: VIDEO

Como también sucede con los humanos, el tiempo no perdona y con el paso de los años nuestros perros requerirán cuidados especiales, por ello, se recomienda que los propietarios de canes ancianos presten mayor atención a sus necesidades. Aprende sobre cómo cuidarlos de manera correcta con los mejores tips de los expertos.

Lo primero que aconsejan Elizabeth Estrella y Roberto Martínez, entrenadores caninos y conductores de Heraldog, es que prestes mucha atención a las señales que te indicarán cuando tu perro ya está en proceso de envejecimiento. Es importante que lo hagas porque dependiendo de esto modificarás su rutina y sus cuidados.

Considera el tamaño y raza de tu perro

No todos los canes viven la vejez de la misma manera y esto depende mucho de la genética, el estilo de vida, la raza y el tamaño. Roberto explica que los perros más pequeños comienzan a envejecer pasados los 10 años, mientras que los de más grandes desde los 6 años puede iniciar este proceso.

Los de tamaño mediano tardan más en madurar, sobre todo cuando se trata del temperamento, ya que, aunque llegan a determinada edad, siguen teniendo el comportamiento de un cachorro inquieto. Es importante que entiendas todo esto porque te ayudará a identificar los problemas específicos relacionados con estos factores. Las canas, una actitud lenta y dentadura débil son los signos más notorios de envejecimiento.

Tendrás que cambiar sus hábitos

Independientemente de la raza y el tamaño, cuando comiences a percatarse de que tu mascota envejece, será necesario que modifiques sus hábitos y rutina; debes disminuir la intensidad de ésta, ya que le costará más trabajo seguirla a comparación de cuando era más joven.

La dieta es otro factor que deberás cambiar. El intestino de los canes ancianos es más sensible. No es recomendable que les des golosinas o alimentos duros, ya que no los procesarán de la misma manera y pueden provocarle enfermedades del estómago, obesidad e incluso hasta diabetes.

Los expertos recomiendan que disminuyas las grasas y que además cambies los horarios de comida; si a tu perro le dabas de cenar muy tarde, ahora deberás hacerlo más temprano para que a su intestino le de tiempo de procesar su comida.

Cuando tu mascota es un perro anciano, lo mejor que puedes tener es paciencia. Recuerda que cada can tiene necesidades que cambian dependiendo de la etapa de la vida en la que se encuentre.

