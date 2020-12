¡Buenas nuevas! Conoce tu Horóscopo para este viernes 4 de DICIEMBRE del 2020

Finalmente es viernes ¡Y es el primero de diciembre! Ya estamos en la antesala de un nuevo año y para eso, nada mejor que conocer lo que te depararán tus últimos días del año, pero como se dice en esta pandemia "Un día a la vez" y por eso hoy toca saber qué nos dejaron los más recientes fenómenos astrológicos del martes y por supuesto, el cambio de planetas en los signos.

Ya el martes pasado fue el eclipse de Luna llena en Géminis y ahora que Mercurio está en Sagitario, todo empieza a ser más ágil y sentimental que en otros signos. Sin embargo, esto quiere decir que nos toca explorar nuevos horizontes, pero hay algunos signos del Zodiaco que tendrán que cerrar ciclos antes de comenzar una nueva aventura.

Aries (21 marzo-20 abril)

Siempre has lidiado con comentarios negativos a tu persona, pero poco a poco has aprendido a ignorarlos. Sin embargo, justo ahora que quieres centrarte en tus cosas y los cambios de lo que estás trabajando, sientes que la mala vibra de los demás te afecta. No hagas caso y enfócate, Aries.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tu problema es que piensas demasiado en el futuro, Tauro. Justo ahora no puedes hacer nada y sólo te queda esperar, cosa que te frustra aún más. Resuelve los problemas cuando lleguen y disfruta de tu presente.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Quizá ya te hayas dado cuenta de que algo has hecho mal durante el año y de muchos hábitos tóxicos que puedas tener ahora mismo. No te metas en problemas innecesarios, ni involucres tus sentimientos, porque sabes cómo van a terminar las cosas.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Ya te mereces brillar, Cáncer. No dejes que esto te desanime en lo más mínimo, pues justo ahora ya estás aprendiendo a valorarte por ti mismo y que no necesitas de la aprobación de la gente para sentirte aliviado. No temas ni esperes hasta el 2021 para ponerte manos a la obra en tus proyectos.

Leo (23 julio-22 agosto)

Te has alejado de todas las preocupaciones que giraban en torno a lo económico, al trabajo, a lo material y ahora empezarás a centrar tu atención de vuelta en el corazón, en los sentimientos y en volver a ilusionarte.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Sabes que los recuerdos siguen ahí, pero ya no te sientes culpable. Sabes que será imposible borrar de tu memoria algunas cosas y aunque sabes que te has equivocado una y mil veces, poco a poco vas aprendiendo a gestionar todos tus sentimientos.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Hoy es muy posible que se vuelva a poner en contacto contigo una persona con quién tienes algo pendiente desde mayo. Toca cerrar ese capítulo de una vez por todas. ¡Al ataque, Libra!

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Andas un poco desesperado, porque te agobia sentirte encerrado o estancado, Escorpión. Tú siempre quieres más y ahora tienes nuevas metas que quieres alcanzar.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

El día de hoy puede no ser sencillo. Puede que haya momentos en los que te sientas entre la espada y la pared, pero al final, sabrás que lo mejor que puedes hacer es mirar por ti mismo y dejar que otros resuelvan sus vidas como puedan.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Gracias al eclipse de Luna Llena te diste cuenta de que hay amigos que no son tan amigos como creías y ya es hora de pasar un filtro para ver quién sí cumple con las promesas que tanto alardeaban.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Probablemente hoy sentirás la necesidad de empezar algo de cero. Tu creatividad está muy lúcida últimamente y necesitas hacer algo con ello. Puede que te frustres al principio, pero pronto encontrarás la vía de escape.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Tu cabeza no para ni un momento de dar vueltas, Piscis. Además del eclipse, Mercurio en Sagitario despertó aún más ese sentimiento de abrir tus fronteras, de explorar tus límites, ¡Arre!

Frase del día:

“El amor es el espacio y el tiempo medido por el corazón“ (Marcel Proust)