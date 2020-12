¿Qué servicio de streaming contratar Disney Plus, Amazon Prime o Netflix? Aquí te decimos cuál te conviene

La oferta de entretenimiento se ha vuelto más completa, pero al mismo tiempo más limitada debido a los proveedores. En la actualidad, los usuarios se preguntan qué servicio de streaming contratar.

Disney Plus ha sido un éxito en Latinoamérica, lo que le ha hecho competencia a Netflix y Prime Video. A estas plataformas se une Apple TV+, aunque ha tenido un impacto muy bajo.

Con la excepción de Netflix, los demás servicios de streaming ofrecen un periodo de prueba gratuito. Amazon Prime ofrece 30 días de gratuidad, mientras Apple TV+ y Disney Plus dan solo siete días.

Las opciones de entretenimiento

Disney Plus es un indiscutible ya que cuenta con un catálogo muy cotizado en le mercado con material de Pixar, Star Wars, National Geographic, Marvel y algunas producciones de Fox, incluyendo algunas temporadas de Los Simpson.

Lo reñido se encuentra entre Amazon y Prime Video. Sin embargo, este último ofrece películas que no se pueden encontrar en otra parte, como "Will & Grace" y "The Good Wife". Además, planea una serie sobre Diego Armando Maradona.

Netflix se mantiene la producción de contenido propio, lo que sigue siendo lo más atractivo. Aquí juegan los gustos, y muchos preferirán esta plataforma que las demás.

Por su parte, Apple TV+ no ha logrado tener una aceptación masiva. A pesar de tener series como "Ted Lasso" o "The Morning Show", aunque su catálogo es bastante limitado. Además, el costo de la mensualidad la convierte más difícil de adquirir.