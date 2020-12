Horóscopo 2021: Qué le depara a CÁNCER en SALUD, DINERO y AMOR

Tienes una sensibilidad especial que te irá muy bien ante el clima de cambios que nos depara este 2021. Tienes una inteligencia especial que te hace capaz de detectar las emociones y las necesidades de los que te rodean.

Eres consciente de esta capacidad sensitiva y eso hace que muchas veces reprimas tus propias emociones por miedo a exponerte, por temor a mostrarte vulnerable y que otros se aprovechen de tus debilidades.

Tu intuición sabe de la importancia de los sentimientos y lo personal en el día a día y por eso te proteges y te contienes. Urano en Tauro hará que te liberes, que conectes con tu interior y decidas mostrarte tal cual eres, es por eso que aquí te decimos lo que los astros te tienen deparado para este 2021.

En la salud

Esto va a suponer un paso importante en una serie de cambios en tu manera de ser que están por llegar a inicios del 2021. Si sigues reprimiendo cosas y escondiéndote tras tu coraza se acabará convirtiendo en una lucha interna que solo te traerá angustia. Debes superar esto para progresar. La fuerza de Urano te traerá cierta liberación, aprovéchalo y despréndete de costumbres que no estaban yendo bien. Necesitas una nueva manera de relacionarte y comunicarte con tu entorno.

El planeta Saturno en el independiente Acuario hará que empieces el año con ganas de sanar. El cuerpo te pedirá parar, alejarte un poco y contemplar de lejos. Lo que te gusta a ti pararte a observar, madre mía. Esta introspección de principios de año -proceso al que tú ya estás más que acostumbrada - no es para que te encierres en ti misma y ya, sino como un proceso de curación, de pensar qué quieres para el año que tienes por delante, cuáles son tus sueños reales, a quién quieres a tu lado. Es momento de romper con hábitos y relaciones que no funcionan. Tendrás que hacer repaso y, sin miedo, cortar de raíz aquello que no te esté dejando avanzar.

En el dinero

Ten en cuenta que con Urano se activa la creatividad, no te guardes las ideas solo para ti. Estás acostumbrada a no exponer tu imaginación ni tus proyectos por miedo al rechazo o al qué dirán. Lo guardas todo en tu cabecita. Suéltate, haz un esfuerzo para comunicarte con el exterior. Esta creatividad junto a tu inteligencia emocional son muy buen combo para que empieces a sentirte más segura. Confía en tus capacidades más profundas y ya verás que en este punto es cuando conseguirás establecer relaciones reales con amigos. Podrás cuidar de los demás mientras que a la vez ellos entiendan tus necesidades y te cuidan.

La activación de la creatividad por parte de Saturno y Júpiter irá en tu beneficio si estás en un trabajo donde se premia la imaginación, si por el contrario no hay espacio para ella puedes acabar sintiendo estrés y frustración. Intenta que esta creatividad tenga salida por otros lados. Busca la diversión ya sea en hobbies, en descubrir nuevos talentos o en empezar un proyecto con una amiga, lo que sea que te haga disfrutar.

En el amor

Cáncer, llevas un tiempo causando fuerte impacto allá por donde pasas, buenas sensaciones, tu búsqueda continua por la conexión emocional hace que te sientas muy a gusto en el juego de la seducción. Dar y recibir, jugar, tantear los sentimientos de unos y otros. Ya este último año has puesto mucha atención en los temas del corazón, y decirte que esto va a continuar este 2021, ya que Plutón va a seguir en tu área de las relaciones. Será un inicio de año fuerte en lo pasional y la intimidad. No vas a tener miedo por romper lo que ya no te atrae, y vas a abrirte a nuevas formas de relacionarte y amar.

Entre finales de enero y casi todo febrero, ojo con Mercurio retrógrado, será un momento de cierto bloqueo. Justo cuando creas que estés avanzando y sanando llegarán ciertas dudas y confusiones en las conexiones con los demás. Incluso podrás llegar a dudar de ciertas personas con las que has estado vinculada emocionalmente. Notarás presión, dudarás de ti misma. Pero tranquila Cáncer, será temporal. En el mes de noviembre Marte, el planeta de la acción, estará en tu área del amor. Vas a estar espléndida, magnética, de querer dar y recibir sin parar. Si por aquel entonces no tienes a nadie ocupando tu corazón estate preparada para el romance.