Pepa Pombo, la diseñadora que enaltece sus raíces

La diseñadora produce en México, así como en Colombia, utiliza materiales sustentables y ha integrado a su familia en la firma. Hoy en día, Pepa Pombo, es un nombre reconocido internacionalmente que ha alcanzado un gran prestigio al colocar sus boutiques por todo el mundo.

Pepa, eres una mujer colombiana que lanzó su marca hace 40 años simultáneamente en Colombia y México. ¿Por qué México?

¡México ha sido mi segunda patria, mi inspiración, todo lo que me rodea me da esa fuerza que se requiere para crear! Cuando llego aquí me siento cargada de energía con los colores, la música y, por supuesto, la calidez de la gente. Bogotá era una ciudad donde no se usaban los colores vivos y tuve que venir a este país para poder captar la energía que da.

¿Cuál es el ADN de tu marca?

Es ofrecer algo diferente, cómodo, versátil y siempre original. Los tejidos y texturas que producimos son únicos, porque los creamos de la nada. Son especiales ya que partimos de cero en la creación de los textiles.

¿Cómo es la mujer para la que diseñas? ¿Ha cambiado en estos 20 años?

Ha cambiado, sí, pero ahora, más con esta situación, hemos tenido que modificar desde los materiales, formas y hacer conciencia de la comodidad y versatilidad de las prendas.

Aunque siempre se había tenido en cuenta esos temas, Mónica, mi hija, que hoy es la directora creativa de la marca, ha innovado muchísimo en esto y ha logrado la versatilidad, un elemento importantísimo. Nos sentimos orgullosos de vestir ahora a las nietas de nuestros primeros clientes.

Ahora diseñas también para hombre…

Sí. Hoy día se ha creado la línea para hombre, esta es una iniciativa de Sebastián Pombo, mi sobrino, y como es una empresa familiar se ha logrado con la unión del departamento creativo de la empresa. Sin embargo, en México había hecho los primeros pasos sobre el tema, que fue muy bien aceptado, pero no lo continué y me alegra inmensamente que esta iniciativa sea una realidad con la nueva generación.

DEL HILO A LA TELA

UN TOQUE DISTINTIVO ES LA HECHURA,

LA CUAL ESTÁ HECHA TOTALMENTE A MANO.

POR EL MUNDO

La firma también tiene presencia en España y Estados Unidos.

PRESENCIA

Se ha presentado en pasarelas de París, Moscú, Italia y Río de Janeiro.

EN MÉXICO

La firma tiene una boutique en San Miguel de Allende, Guanajuato.

¿Qué hace que tus prendas sean atemporales?

Creo que son varios elementos. Uno es la originalidad, dos la versatilidad, tres la comodidad y cuatro, obviamente, sería la calidad. En este caso mis materiales tienen una gran tradición ancestral, intrínsicamente llevan una historia de permanencia en Colombia y

América Latina. Combinado esto con un diseño moderno y actual.

No sólo diseñas, también eres una mujer empresaria, ¿cómo combinas ambos talentos?

La parte empresarial realmente está en manos de mi hermano en Colombia, y mi hijo en México, pero creo que es básico tener conocimientos del funcionamiento en general para poder llevar a cabo una buena comercialización. Aunque me han dicho que soy muy buena para vender, realmente creo que tengo este sentido especial para conectar con mis clientes.

Fabricas tu propio hilo y telas, ¿todo lo que vendes en el país es hecho en México?

¡Sí! Orgullosamente mexicano. En los últimos años hemos desarrollado, con mi hijo Daniel, la producción en México, precisamente para apoyar este país que siento mío por adopción.

Pepa Pombo es un negocio familiar. ¿Cuál es el secreto del éxito para que funcione y cómo se vive?

Es una empresa familiar donde está involucrada la segunda generación, cada uno de los miembros tiene su rol y especialización en cada departamento de la empresa, así que hay respeto y comunicación con aquellos que la constituyen. Esto llega a una junta directiva para escuchar y ejecutar, de común acuerdo, lo que sea necesario, respetándonos todos.

¿Como definirías el estilo de la mujer mexicana a diferencia de la colombiana?

Creo que son mujeres muy similares, tanto en su físico como en sus profesiones. Hoy en día el ser profesionales nos hace muy similares en todos los temas: carreras, viajes, familias, etc. La forma de vida ha logrado que cada vez seamos más prácticas e

internacionales. Además, las redes sociales han contribuido a que no haya barreras y que estemos conectados.

En tu última colección Timeless is Priceless uno de los valores es la atemporalidad, y otro la sustentabilidad, enfrentas el futuro con una conciencia ambientalista. ¿Cómo lo logras?

¡Sí, son dos elementos básicos que llegaron para quedarse! Es el futuro y la responsabilidad que tenemos con el planeta y las futuras generaciones. Después de esta pandemia, se hace más que nunca necesario que cada uno pueda contribuir a salvar desde su entorno al mundo.

¿Hiciste algún cambio en tus diseños en esta época de pandemia por COVID-19?

Sí. Mónica ha hecho una colección para poder lucir dentro y fuera de casa: cómoda, y

versátil, con elementos extras donde la hacen brillar más sofisticada o confortable. Por

ejemplo: cinturones, chales, pantalones etc., pero logrando un estilo moderno y

desahogado. Creo que uno de los grandes valores será producir prendas que puedan

funcionar tanto para la casa como para llevar al exterior sin perder la elegancia.

¿Cómo enfrentaron tú y tu empresa esta crisis mundial?

Nos cambió todo muchísimo, pues el cuidar de la salud ha sido prioridad, vigilando todo para poder seguir sanos y salvos haciendo lo que se ha recomendado. La sana distancia y la desinfección de todo lo que implica este tema. Además, se ha innovado usando materiales reciclados como el pet.

¿Cuál crees que ha sido tu mayor aportación a la industria de la moda latinoamericana?

Ser original y diferente es algo difícil de lograr, y una gran experiencia. Mi gran orgullo es haber llevado los textiles originados de hace siglos al mundo moderno, porque creo que los valores y culturas prehispánicos no deben perderse, y las nuevas generaciones tiene que valorarlo.

¿Qué sigue para ti y para tu empresa?

Que esta nueva generación siga con el legado que hemos hecho. Espero que Pepa Pombo siga viviendo muchos años y mis descendientes sigan conectando con nuestro público.

DESDE COLOMBIA

Pepa estudió diseño textil, pintaba y además tenía una galería de arte.

La marca fue fundada en 1978 por Pepa Pombo, y lanzada en Colombia y México.

Con los años, la firma colombiana se ha convertido en una empresa familiar.

Es una firma de lujo que se dintingue por su estilo atemporal y su diseño de tejido.

