TAROT: Conoce cómo estará tu día con la CARTA de este MARTES 15 de diciembre

La carta de este martes 15 de diciembre tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta el día

La carta para este martes "6 de Bastos", la cual es un arcano menor del tarot Raider Waite.

El significado general de esta carta es el logro y la realización de todas tus metas y objetivos, pero no solamente tú lo verás, sino todas las personas que están a tu alrededor se darán cuenta de tus logros y no tendrán ningún reparo en demostrar su admiración.

El seis de bastos habla que todo este tiempo que has trabajado el amor propio, hoy dará frutos pues sacarás lo mejor de ti, tus virtudes estarán a su máxima potencia y sabrás utilizarlos a tu favor para que tengas los mejores resultados

Amor

Esta carta habla de mejoras en todo tipo dentro de tu relación si es que te encuentras en pareja hoy; mientras que, para los solteros el amor está a punto de llegar a tu puerta pues esa persona de tu interés está arreglando todo para llegar a tu vida y hacerte la persona más feliz del mundo.

Trabajo

El éxito y reconocimiento por tus labores en tu trabajo este día te las harán saber, si estás pensando en abrir un negocio hoy es el mejor de los días para firmar contratos. Si estás en búsqueda de empleo, no hay dudas de que lo conseguirás así que en estos días no dudes en recibir esa llamada en la que te darán la bienvenida en ese empleo soñado.

Salud

El seis de bastos hará desaparecer todas tus preocupaciones que has tenido respecto a tu salud. Es el día perfecto para iniciar una dieta o ir al gimnasio.