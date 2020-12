Grey's Anatomy: ¿Cómo murió Lexie, la pequeña hermana de Meredith Grey?

El fenómeno de Grey's Anatomy, la serie médica más longeva de la historia de la televisión en Estados Unidos, sigue cosechando éxito, y es que luego de que se estrenara la temporada número 17 a través de la señal de ABC, en México se están recordando las antiguas, ello gracias a Azteca 7.

Los nuevos fanáticos de la historia creada por Shonda Rhimes, que viera la luz en marzo de 2005, están muy interesados en conocer los detalles de sus personajes favoritos y esta vez tocó el caso de la hermanita de Meredith, Lexie Grey.

Antes que nada hay que dejar en claro el origen de Lexie, ella fue la hija pequeña de Thatcher Grey (padre biológico de Mer) y de Susan Grey, quien se convirtió en la segunda esposa de Thatcher luego del divorcio con la gran cirujana Ellis Grey.

Susan y Tatcher tuvieron dos hijas Molly y Lexie, siendo ésta la más pequeña, quien también se inclinó por la medicina como profesión al igual que su hermana y gozaba de una extraordinaria memoria fotográfica.

Lexie Grey y sus amores

La más pequeña de las Grey llegó al ahora Grey Sloan Memorial Hospital (nombre que tiene en su honor), como una interna y durante su paso conoció a varios galanes con los que tuvo una relación amorosa, ellos son: Jackson Avery, Alex Karev y Mark Sloan, siendo este último la persona de la que de verdad se enamoró, pero debido a la diferencia de edad (él más grande que ella) y a las metas que Lexie tenía en esos momentos de la trama debieron dejar su relación.

Mark y Lexie Grey

En su paso por el hospital en el que trabaja su hermana mayor, Lexie tuvo varios apodos: Lexipedia, número 3, La otra Grey, Mini Grey y Niña Grey.

La muerte de Lexie

Fue en el último capítulo de la temporada ocho, el cuál lleva por nombre "El vuelo", cuándo en un accidente de avión en el que viajaban Meredith, Cristina, Arizona, Mark, Derek y Lexie, ella falleció debido al impacto y al quedar prensada debajo de una de las partes de la aeronave.

Fue en este capítulo cuando Mark Sloan mencionó la celebre frase "we are meant to be", es decir, nosotros estamos destinados a ser.