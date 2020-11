Niño manda carta a primer ministro de Italia para no confinar a Papá Noel

Este año, Papá Noel lleva mascarilla y puede viajar por el mundo entero gracias a que los gobiernos le han dado permiso de desplazamiento, aseguró el jueves el primer ministro italiano a través de su página de Facebook, para la tranquilidad de los niños italianos, que temían por los regalos de Navidad ante la pandemia por Coronavirus.

"Papá Noel me ha garantizado que posee un permiso de desplazamiento internacional: puede viajar por todas partes y traerles regalos a todos los niños del mundo" escribió Giuseppe Conte en su respuesta a un niño de 5 años llamado Tommaso, quien le había pedido que no confinaran a "Babbo Natale".

"Me ha confirmado que utiliza siempre la mascarilla y que mantiene la distancia adecuada para protegerse y proteger a todas las personas con las que se cruza", añadió.

Ministro empático con el menor

El primer ministro aprovechó para pedirle al niño que ponga debajo del árbol de Navidad, además de leche caliente y galletas un frasco de gel desinfectante e incluso agregó: "Te anuncio que no será necesario precisar en tu carta a papá Noel que has sido bueno, porque ya se lo he dicho".

"Me han dicho que le has pedido a Papá Noel que haga desaparecer el coronavirus. No te olvides de pedirle otro regalo", siguió respondiendo Conte.

Qualche giorno fa ho ricevuto questa lettera da parte di Tommaso, un bimbo di 5 anni di Cesano Maderno, il quale mi ha... Posted by Giuseppe Conte on Thursday, November 12, 2020

Italia es el primer país europeo afectado por el coronavirus, que dese hace algunas semanas se enfrenta a una segunda y potente oleada de contagios que acaba de superar el millón.

Cabe señalar que Papá Noel es población de riesgo, debido a su obesidad y edad avanzada, por lo que deberá redoblar los cuidados y valerse de los duendes que aparecen y desaparecen los objetos, para compilar todos los obsequios de los niños en el mundo, puesto que de ir a conseguirlos él personalmente, podría representar un riesgo mayor.