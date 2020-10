Por esta razón Cynthia Rodríguez no publica fotos junto a Carlos Rivera: VIDEO

La conductora Cynthia Rodríguez se sinceró en el programa Pink Promise cuando le preguntaron por qué no comparte fotos de ella a lado de su pareja sentimental Carlos Rivera. Explicó que se debe a que cuida mucho su relación por que es muy valiosa para ambos.

Durante su participación en el programa de Karla Díaz de JNS, dijo que cuida mucho ese aspecto de su vida, pues nunca faltan las personas malintencionadas y los chismes.

Sin ocultar en gran amor que le tiene al cantante, Cynthia lo describió como un hombre caballeroso, una gran persona, íntegro y que cumple su palabra.

La conductora Laura G, quien también estuvo presente en el programa, aseguro que no conoce mayor fan de Carlos Rivera que su novia Cynthia y que esto mismo ocurre a la inversa. Explicó que su relación es genuina, comparada con varias que resultan ser fingidas.

"Te lo juro por mi vida entera. Estaba en la primera fila, no conozco una mayor fan que ella y no conozco a un mayor fan de Cynthia que él, super lindo. Hay parejas que fingen y se nota, y es genuino, lo que más me gusta de ellos es que no tienen que convencer al mundo entero de su relación, que eso se nos olvida”

Laura G, conductora