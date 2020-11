Conoce la verdad sobre el perro que pide ayuda para su familia tras sismo en Turquía

Turquía y Grecia vivieron un terremoto que causó grandes estragos, como cientos de desaparecidos y varios muertos. Fue momentos después de la tragedia, cuando comenzaron a surgir historias de valentía y algunas escenas tristes de edificios destruidos. Como era de esperarse, en redes sociales comenzó a circular una historia de un perro suplicando ayuda para su familia, que supuestamente estaba atrapada en uno de los edificios en ruinas.

La foto se viralizó de inmediato y muchas personas comentaron e hicieron notar que el amor que tienen las mascotas a sus humanos es sencillamente invaluable, razón por la cual se le aplaudió la acción al can que se ve desesperado en los escombros, pero al pie del cañón ante esas circunstancias adversas.

Perrito impostor

Sin embargo, tras este acto, muchas personas afirmaron de inmediato, que esa foto es vieja y no pertenece a los hechos de Turquía, sino a otro desastre, por lo que según el periódico Excelsior, la foto pertenece a algún banco de fotografías más antiguas que las del reciente acontecimiento en Turquía.

En la foto, podemos ver al can aullando en los escombros de lo que parece un derrumbe por un terremoto, sin embargo, no se ha revelado ni la identidad del perro, ni el momento en que fue capturado el momento tan triste, pero enternecedor, pues aunque no sea de este terremoto, lo cierto es que conmueve como si se tratara de algo que pasó ahora mismo.

En decenas de países los perros son entrenados para la búsqueda y rescate de personas víctimas de terremotos y otras tragedias. Como ejemplo, está el caso de Frida, quien se volvió famosa por su valiente trabajo durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, donde más de 10 edificios resultaron dañados y algunos colapsados.

En la foto, tampoco se puede apreciar la raza del can, pero pareciera tratarse de un labrador o simplemente mestizo. Lo evidente es que su expresión facial es de preocupación y mucho dolor, por lo que aparece aullando como pidiendo ayuda.