Conoce tu HORÓSCOPO SEMANAL del 24 al 31 de octubre de 2020

Llega un nuevo fin de semana, y es probable que hayas venido hasta aquí para leer las predicciones semanales de tu Signo Zodiacal. Evidentemente, a veces no nos da tiempo con el ritmo de vida que llevamos de estar consultando nuestro horóscopo día tras día, pero aquí te vamos a contar qué puede suceder esta última semana para cerrar el mes de octubre. ¿Estás listo?



Aries (21 marzo-20 abril)

Esta semana los nacidos bajo el signo de Aries estarán muy influenciados por el tránsito de la luna en el elemento de fuego. A partir del martes comenzará un período muy bueno para dejar todo el pesimismo y la negatividad de lado y empezar a manejar tu mente de forma más sana y constructiva.

Tauro (21 abril-21 mayo)

En el ámbito del trabajo, serán días en los que deberás demostrar a tus jefes tu flexibilidad y tu capacidad para adaptarte rápidamente a los cambios. En tu empresa se incorporarán nuevas tecnologías con el objetivo de optimizar todas las actividades y funciones de la compañía. Estás muy acostumbrado a realizar tus tareas a tu modo y los cambios no serán de tu agrado. Tu canción semanal es:

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

En el terreno laboral esta semana la gente de Géminis se verá obligada a desarrollar la virtud de la paciencia. A veces las cosas no suceden en el momento y el lugar en el que nos gustaría que ocurran. Sin embargo, debes trabajar tu tolerancia al fracaso y no frustrarte cuando las cosas no salen según tus planes.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Esta semana la gente de Cáncer se sentirá exhausta debido al exceso de trabajo tanto en el ámbito laboral como en el ámbito familiar, que ha tenido que llevar a cabo durante las últimas semanas. El fin de semana te sentirás algo débil. Tu organismo te recordará a través de falta de vitalidad y de algunos dolores, que necesitas descansar.

Leo (23 julio-22 agosto)

Esta semana la gente de Leo recibirá una muy buena influencia astral, mediante la cual podrá encontrar soluciones todos los inconvenientes que pudieran surgir tanto a nivel familiar como económico. En el terreno amoroso, los hombres y mujeres de Leo que tengan una relación desde hace un tiempo posiblemente experimenten algunos problemas esta semana. Como por ejemplo que tu pareja te ha planteado desde hace tiempo su deseo de tener un hijo. Tu canción semanal es:

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Las personas nacidas bajo el signo de Virgo recibirán durante toda la semana una fuerte influencia del planeta Venus, razón por la cual se incrementará el romanticismo y la sensibilidad de los del signo Virgo. Además, estarán muy empáticos con la gente los rodea y tenderán a perdonar los agravios recibidos. Los próximos siete días no serán adecuados para tomar decisiones drásticas ni en el ámbito sentimental ni en el ámbito económico.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Los próximos siete días serán muy buenos para todas aquellas personas de Libra que estén atravesando un duelo amoroso. Surgirán en sus vidas personas optimistas y llenas de energía que los ayudarán a superar la tristeza y a ver la vida de una forma más positiva. En el ámbito financiero y de negocios, será una semana en la que deberás aprender a ser paciente.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

La clave para esta semana es la mesura, vivirás situaciones tensas los próximos días pero si logras mantener tu temperamento bajo control, no te causarán mayores trastornos. La vida sin problemas no existe y es hora de que lo entiendas. Vivirás los próximos días un período de mucha espiritualidad y apertura de consciencia durante el cual, si lo deseas, podrás cambiar la perspectiva que tenías del mundo. Así que deja de ser tan cerrado y si alguien se acerca a ti con buenas intenciones, no dudes en abrir tu corazón.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Esta semana traerá un poco de alivio a las agitadas vidas de la gente de Sagitario. Han atravesado un período de muchas preocupaciones y problemas pero todo comenzará a mejorar en los próximos días. En el terreno sentimental, el hombre de Sagitario estará muy pesimista esta semana.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

La luna en Capricornio les garantizará a todos los nacidos bajo este signo una gran concentración y profundidad en las reflexiones durante los próximos días. También potenciará la intuición, así es que no olvides escuchar esa voz interior antes de tomar decisiones importantes. En el ámbito de las finanzas y los negocios, se te presentará la posibilidad de realizar una inversión. Sin embargo, no serás el único interesado ya que habrá otras personas dispuestas a invertir.

Acuario (22 enero-21 febrero)

La gente de Acuario tenderá durante esta semana a la reflexión. Sentirás una necesidad de replantearte tu comportamiento en aquellos acontecimientos más importantes de tu vida. Sin embargo, será un análisis muy saludable a nivel emocional y psicológico porque no buscará la culpa sino que intentarás aprender de tus errores para no volver a cometerlos.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Esta semana las personas nacidas bajo el signo de Piscis estarán bajo el influjo de eventos cósmicos, los cuales aumentarán su capacidad de adaptación y les otorgarán una mayor flexibilidad ante las situaciones imprevistas de la vida. En el ámbito financiero y de negocios aprenderás a enfrentar los obstáculos desde una nueva perspectiva. Ya no verás los problemas como una barrera infranqueable sino como un desafío. Tu canción semanal es:

La frase de esta semana:

"Si deseas ver la grandeza real de un hombre, observa la forma en que trata a sus inferiores, no a sus iguales"

J.K. Rowling