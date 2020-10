Olivia Peralta regresa como conductora

Presentadora de televisión, emprendedora mamá e "influencer" son algunos de los roles que desempeña Olivia Peralta, una mujer todo terreno.

¿Cómo fue que inició tu pasión por la comunicación y la tv?

Fue al coincidir con Angie en una boda. Ella me platicó sobre un proyecto que quería hacer de mujeres para mujeres y me enganché. Sentí como si le hubieran apretado el botón de encender a mi alma.

¿Hace cuántos años fue tu debut televisivo en Picnic de Telehit?

Se lanzó en 2003, ¡así que hace 17 años!

¿Qué significó esa etapa para ti?

Fue una etapa divertida, de realización personal.

Platícanos sobre “Mundo rosa”.

Fue un proyecto antes de que se pusieran de moda los blogs. La idea era tener acceso a la nueva forma de comunicación que estábamos viendo que iba a pasar. Era para que la gente colaborara con artículos y para hacer más comunidad.

Entre tus diferentes facetas profesionales tienes la de conductora de televisión, fashionista, cofundadora de un colegio, creadora de una app y tienda online, ¿cómo te das el tiempo para hacer todo esto y a parte ser mamá, esposa, ama de casa y todo lo que eso conlleva?

No me tomo nada muy en serio. Hago lo mejor que puedo y con eso me conformo. A veces le doy más tiempo a unas cosas que otras y así voy repartiendo mi atención para intentar llegar a un balance.

¿Cómo surgió la idea de crear tu tienda online?

Fue pensando en darle la oportunidad de tener un canal más de venta a los emprendedores y diseñadores. Aprovechar el nombre que me hice al estar en programas de moda, para así ponerlo a su servicio y ser un puente entre la gente que me ve y conoce por la televisión y sus productos.

¿Qué tipo de productos tienes?

Tenemos desde artículos para decoración de casa y mesa, hasta accesorios, ropa, juguetes y ropita para perritos.

¿Quién hace la curaduría de los productos?

Yo. Se acercan las marcas y de sus productos selecciono lo que va acorde a mi estilo y gusto. Esa es la diferencia entre otras tiendas "online", que hay una preselección para la gente que se identifica conmigo.

Platícanos sobre qué se trata tu app.

Aún es una página de internet, pero es una compilación de clases que ayudan al bienestar propio y familiar. Las categorías son bienestar, "kids and teens", cocina, ejercicio y belleza.

¿Tienes algún plan futuro profesional que nos quieras compartir?

Sí, vamos a relanzar Picnic ahora en Youtube y se llamará A.M.O.

Eres una mujer emprendedora, inquieta, ambiciosa y trabajadora con 3 hijas, ¿cuál es el consejo de vida que les das?

Que vivan con curiosidad al futuro. Que logren romper etiquetas. Somos mucho más que nuestras angustias y temores.

Cuando no estás trabajando, ¿qué te gusta hacer?

Leer, jugar con mis hijas y ver alguna serie o "peli".

Fuiste mamá muy joven con tus primeras dos hijas y ahora, casi 10 años después vuelves a ser mamá, ¿cambiaste en algo?

En estar más segura de qué soy buena mamá. Con las primeras tenía mucho miedo de no ser suficiente. Ahora que veo el resultado de ella dos, me gusta. Entonces confío ya en mis capacidades maternales.

¿Qué te frustra?

Me frustra el miedo, mío y el de los demás. También me frustra la ignorancia emocional.

¿Qué admiras en alguien?

Admiro la integridad. Que digan, hagan y piensen una misma cosa. Admiro los que buscan y están comprometidos con ser un mejor humano para ser de ayuda a los demás.

¿Cuál es tu placer culposo?

La coca con hielo.

¿Cómo definirías tu estilo?

Es casual, sencillo y fresco.

Descríbete en tres palabras

Curiosa, divertida y sencilla

¿Algo que nadie o que muy pocas personas sepan de ti?

Que soy pro "choice".

Filosofía de vida.

Vivir comprometida con la libertad.

¿A qué personaje o persona admiras?

A Jacinda Ardern, la primer ministro de Nueva Zelanda.

Por Brenda Jaet