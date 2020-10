Estudio descarta riesgo de contagio por Covid-19 en Cines

De acuerdo con un estudio realizado por Celluloid Junkie que retoma datos de la industria en diversas partes del mundo, no hay evidencia de contagios de Covid en el cine.

“Hasta la fecha no se puede atribuir ningún brote o transmisión importante de COVID 19 a los cines”, detalla el análisis.

Aunque más del 95 por ciento de las pantallas de cine alrededor del mundo estaban apagadas durante la primera ola del COVID19, hubo varios territorios donde las salas de cine nunca cerraron por completo. En Asia, Corea del Sur, Japón y Taiwán fueron los mercados donde los cines mantuvieron encendidas las luces de los proyectores, mientras que en Europa fue Suecia el que también decidió mantener el cine abierto.

En Corea del Sur se registraron 31.5 millones de visitas al cine entre el primero de febrero y el 20 de septiembre y no se observó ninguna infección atribuíble a la asistencia a las salas cinematográficas.

Cabe destacar que el uso de cubrebocas en Corea, así como en China, Japón y los países del sur de Asia era común incluso antes de la pandemia, en parte por rebrotes de SARS y el MERS. Corea del Sur también ha implementado importantes recursos tecnológicos para minimizar el contacto, a través de la emisión de boletos automatizados, estaciones de self service e incluso un robot de bienvenida.

El análisis detalla que los cines son uno de los ambientes cerrados de menor riesgo en términos de propagación potencial, en este sentido retoma un estudio del instituto UC Davis Health que señala que “ahora que se que es necesario usar cubrebocas y si el cine sigue los protocolos, estos espacios deberían presentar menos riesgo de transmisión de persona a persona que muchos otros lugares a los que la gente va ahora”.

Otro estudio del Hermann-Rietschel-Instituts der Technischen Universität en Berlín, Alemania, realizado en nombre del organismo de comercio cinematográfico alemán HDF, indica que “el número de aerosoles inhalados en el cine sigue estando muy por debajo que lo que se respira en una oficina”.

“Es importante resaltar que si bien un cine no representa un riesgo elevado de transmisión del virus SARS-COVID-19, esto no es lo mismo que afirmar que estos lugares no representan ningún riesgo alguno”, añade el estudio.