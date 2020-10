Influencer que no creía en el Covid-19 falleció tras complicaciones luego de contraer el virus

Famoso por sus contenidos en la red y más recientemente por no creer en el Covid-19, el influencer ucraniano de fitness Dmitriy Stuzhuk, murió a los 33 años derivado de las complicaciones tras contraer el nuevo virus durante un viaje por Turquía.

Stuzhuk se dedicaba a promover los deportes y un estilo de vida saludable por medio de sus redes sociales en las cuales sumaba más de un millón de seguidores, mismos que han lamentado su muerte.

Curiosamente por medio de sus contenidos en sus diferentes plataformas, Dmitriy llegó a compartir sus creencias, señalando que el Covi-19 era falso, hasta que contrajo el virus dándose cuenta de que es una amenaza real.

Luego de contraer el virus, que terminaría por costarle la vida, el influencer utilizó sus redes sociales para admitir su equivocación y narrar su experiencia con la enfermedad.

“Como todos saben por las historias, estoy enfermo de coronavirus. (...) Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos: también pensé que no había COVID hasta que me enfermé”, admitió el ucraniano.