¡Ahora Spotify! La app de música podría hacerte pagar por ver la letra de tus canciones

Los rumores de que Spotify podría hacerle pagar a los usuarios regulares para ver la letra de la canción se hacen cada vez más fuertes en Europa, los medios de nicho han difundido que la plataforma de streaming ya comenzó a probar esta función "de forma silenciosa" lo que inmediatamente despertó una ola de quejas por parte de los internautas.

De acuerdo con algunos usuarios de la aplicación que han compartido sus capturas de pantalla en Reddit, plataforma web que funciona como foro, Spotify les ha montado un recuadro para "seguir la letra de la canción" pero con un muro de pago, es decir que su intención es que los internautas dejen de lado la versión gratuita y se suscriban a la edición premium de la plataforma.

Dejará de ser una función gratuita y pasará a ser premium, advierten los expertos. FOTO: Adriana Juárez

Spotify busca más usuarios premium en su red

Aunque aún no se ha confirmado, aparentemente se trata de una prueba limitada y no de una característica como tal de la plataforma, por lo que no se implementará de forma masiva en todo el mundo, al menos por ahora. Sin embargo, los especialistas de la rama ven evidente que la compañía esté experimentando con distintas formas que empujen al público a inclinarse por la versión de pago del servicio.

"En Spotify, realizamos rutinariamente una serie de pruebas. Algunas de ellas terminan allanando el camino para que nuestra experiencia de usuario sea más amplia y otras solo sirven como un aprendizaje importante", le manifestaron desde la empresa al sitio multimedia estadounidense de noticias tecnológicas The Verge.

Hay otras aplicaciones que el usuario puede usar para seguir escuchando música gratis. FOTO: Pexels

Concretamente, aún no definen si habrá un cobro por la lectura de las letras, sin embargo, esta sí podría ser una de las tantas más funciones exclusivas de Spotify Premium, tal y como se ve en otras plataformas streaming de paga como: SoundCloud, Tidal, Apple Music, Amazon Music, YouTube, Vevo, Deezer, etc.

¿Cuáles son las alternativas?

Hoy en día ya no se dificulta en lo absoluto buscar las letras de las canciones, incluso sus traducciones, basta con buscarlas a través de Google y un sin fin de páginas arrojarán el resultado, ahora que, si lo que buscamos son más opciones para escuchar música gratis, los especialistas recomiendan las siguientes que no son tan conocidas por los usuarios:

Las letras de las canciones también se pueden encontrar a través de Google o cualquier otro buscador. FOTO: Pexels

TuneIn Radio. Radio Garden. Bandcamp. Earbits. Idagio. Pandora. JioSaavn. Lark Player. Audiomack. Internet Archive. Jamendo. Jango. Last.FM. LiveOne. MixCloud. MySpace. StreamSquid. You42

