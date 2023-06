¿Cómo tomar buenas fotos?: 5 consejos para capturar los mejores momentos con tu celular

Si piensas en comprarte una cámara profesional para mejorar tus fotos, pero no te alcanza porque es muy caro, no te preocupes, sácale el mejor provecho a tu celular, ya que actualmente existen muchos equipos de gama media/baja que toman excelentes fotos, por lo cual ni siquiera será necesario invertir en un equipo de gama alta para tener buenas fotografías. Y es que erróneamente se piensa que el celular más reciente y caro del mercado será el único que tenga una buena calidad, pero eso ya no sucede.

La oferta de equipos móviles se ha ampliado para adaptarse al presupuesto de cada bolsillo, y lo mejor de todo es que aunque optes por un teléfono de gama baja seguramente incluirá una buena resolución en fotografía. Así que si eres de las personas a las que les gusta tomar fotos y subirlas a redes sociales, aquí te dejamos 5 consejos que debes seguir para mejorar cada momento que captures.

Los 5 mejores consejos de fotografía que debes seguir

Limpia la cámara: Es el más sencillo, pero debe ser lo primero que debes tomar en cuenta, porque en ocasiones sin querer se toca el lente con los dedos, y se mancha, lo que hará que la foto se vea mal. Paso un trapo de microfibra, puedes comprar uno como el que se usa para limpiar los lentes, será de bastante ayuda para que tu cámara esté siempre limpia.

Al momento de limpiar tu cámara asegúrate de hacerlo con cuidado para no rayarla. Foto: Adroidphoria

Activa el modo PRO: Como se mencionó anteriormente, muchos equipos ya incluyen el modo PRO en el celular, esto quiere decir que será como si tuvieras una cámara semi profesional en tu mano. Puedes experimentar moviendo los ajustes, ya que depende del entorno en el que estés va a variar la exposición, o la profundidad.

Busca en el menú de la cámara de tu teléfono el modo PRO

Muchas veces los teléfonos tienen funciones que los usuarios desconocen o no saben cómo utilizar. Si quieres conocer de qué otra forma puedes sacarle el máximo a tu móvil, escucha este episodio que seguramente te ayudará a manejarlo mejor para que te facilite muchas tareas de tu día a día.

Activa la cuadrícula: La cuadrícula sirve para tener un mejor control de la foto, esto ayuda a que las fotos salgan mejor centradas y distribuidas. Esto se conoce como La ley de los tercios en fotografía, pues es como si tuvieras una regla que te ayuda a tener una mejor posición, y así podrás tener control de la distribución de la foto.

Así es como debe lucir la cuadricula que te guiará al momento de sacar una foto. Foto: Especial

Cuida la luz: Antes de tomar una fotografía que quieras que salga muy bien, fíjate en la luz del lugar. Si es un sitio oscuro busca algún punto donde ingrese iluminación de preferencia natural, porque a veces la luz de focos o lámparas no es de mucha ayuda. También observa que no haya demasiada luz, porque eso puede hacer que no se vea claramente la persona, o el objeto que estés fotografiando. Siempre debe existir un buen nivel, ni mucho, ni poco.

Demasiada luz podría hacer que las personas no se perciben claramente. Foto: Blog del Fotógrafo

Busca un buen ángulo: Mucha gente toma fotos que pueden parecer muy “planas” porque no tienen profundidad, o un ángulo que haga resaltar la imagen. Prueba tomando la foto con el celular un poco inclinado y desde abajo, o al contrario centra la imagen hacia un punto o persona en específico y prueba el desenfoque. Verás que esto hará una gran diferencia, solo es cuestión de que pruebes distintas tomas.

Un buen ángulo puede darle una buena composición a la foto. Foto: IPP

Como dato extra, no olvides revisar si a la foto le hace falta algún retoque, y no precisamente se trata de utilizar filtros, porque muchas veces en lugar de mejorar la foto, le quita la calidad. Lo único que debes arreglar es la luz, sombras, temperatura, color, exposición y brillo. Todos los teléfonos incluyen esa función, así que no será necesario usar algún programa complicado de edición, o instalar alguna aplicación