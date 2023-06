Ya sea que vivamos en un lugar tranquilo o en la gran ciudad, invariablemente sabemos de alguien que ha sido víctima de la delincuencia, si no es que ya nos tocó vivirlo en carne propia. Y aunque tratamos de convencernos de que sólo son cosas materiales, cuando somos despojados de nuestro teléfono celular en un robo físico sentimos como si se hubieran llevado una parte de nosotros.

Y la verdad es que sí hay algo de cierto en eso, ya que en nuestro celular guardamos nuestros recuerdos, nuestros contactos, archivos del trabajo, etc. Una gran parte de nuestra vida está depositada en nuestros dispositivos móviles. Desafortunadamente al depositar datos tan importantes podemos ser víctimas de delincuencia cibernética ¡Como si no bastara con los robos físicos!

¿Para ser víctima de delincuencia cibernética tiene que ocurrir un robo de mi celular? No, no necesariamente. Cuando hablamos de este tipo de “robos” nos referimos a fraudes bancarios, secuestro de identidad, sextorsión, filtración de datos, etc.

Si deseas saber cómo puedes evitar ser víctima de ciberdelincuencia y cómo actuar ante esta situación, podría interesarte el siguiente episodio:

En México han aumentado las denuncias en un 133% y esto puede deberse a que desconocemos cómo proteger nuestro dispositivos y mejorar la seguridad de estos.

Algunos consejos básicos para protegerte:

Coloca una contraseña a tu dispositivo, las que son por reconocimiento facial o huella digital te ayudarán a que sólo tú tengas acceso a tu información.



Evita conectarte a redes wifi gratuitas, de esta manera será mucho más difícil para los ciberdelincuentes tener acceso a tus datos.



Activa la verificación de dos pasos, será mucho más fácil darte cuenta si alguien está intentando acceder a tus redes personales y podrás actuar a tiempo.



Ten cuidado con los enlaces y páginas web desconocidas, muchas veces estas pueden tener virus y recuerda, tu celular no es inmune a ellos.



XBB