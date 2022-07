Ya puedes encargar tu iPhone 14 de lujo por solo 200 mil pesos | VIDEO

Muchas personas consideran que los productos de Apple son dispositivos de lujo diseñados para aquellas personas que buscan tener lo "más exclusivo" en tecnología, con esto en mente existen algunos fabricantes externos que buscan sacarle provecho para lanzar versiones personalizadas y de poco tiraje.

La empresa Caviar es una de ellas, la cual se dedica a personalizar dispositivos iPhone y venderlos como productos elite. Si bien, hasta ahora se conoce muy poco del iPhone 14, dicha compañía ya lo tiene en preventa y además ha revelado los diseños que van a manejar así como los precios, que son un poco elevados debido al diseño exclusivo que van a lanzar.

¿Cuanto costará el nuevo iPhone 14?

El precio del iPhone 14 con esta compañía estará disponible a partir de los 9500 dólares, el más económico, y uno de los más caros, llamado Gold Champagne Crystal tendrá un precio inicial de 22,620 dólares. Ambos equipos ya se encuentra en preventa y además son edición limitada, solo estarán disponibles 99 dispositivos.

La publicación que se encuentra en instagram, de esta empresa, nos presenta una imagen renderizada de cómo lucen estos nuevos dispositivos, hay que tener en cuenta de que dicha fotografía no sea la final ya que el diseño no ha sido revelado y se parece más al iPhone 13, incluso podrían estar tomando este modelo para sus publicaciones.

De momento, ya se pueden apartar en preventa, además de tener envíos a todo el mundo, recuerda que dichos dispositivos no afectan la producción o venta de los que no son de lujo, en caso de que no quieras uno de estos, la alternativa siempre recomendada es adquirirlos directamente desde la página de apple o bien asistir a una tienda oficial.

Video de lanzamiento

En el canal de YouTube de Caviar han publicado un vídeo de lanzamiento de dichos dispositivos, además podemos ver otros videos de como son las versiones anteriores así como el servicio que ofrecen para poder grabar tus dispositivos con el diseño que quieras.

Aunque empresas como caviar se aprovechan de la fama de Apple y también de la moda, vendiendo dispositivos hasta 10 veces más caros de su precio original, ellos hacen hincapié en que el servicio que ofrecen es el de personalizar y vender dispositivos de lujo, aunque su hardware y software es el mismo que nos encontramos en otros smartphones, lo único que cambia es la personalización de la tapa trasera.

