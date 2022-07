WhatsApp y Telegram: ¿Cómo silenciar un grupo? Te explicamos paso a paso

Telegram se ha vuelto muy popular porque a diferencia de otras aplicaciones, aquí las limitantes no están tan marcadas y algunas personas lo utilizan para congregar a una buena cantidad de personas, en espacios como los grupos, además de que existen más opciones como programar robots que hagan tareas específicas, desde descargar tonos para nuestro celular hasta avisarnos de ofertas en sitios web.

La plataforma de mensajería tiene una gran amplitud de usos y esto puede ser bueno para algunas personas, pero otras podrían abusar un poco de todas estas bondades y al momento de tener tantos grupos que se forman dentro de la misma, podrían estar recibiendo muchas notificaciones a lo largo del día, lo cual puede ser molesto ya que algunos grupos están muy activos las 24 horas.

¿Cómo silenciar una conversación en Telegram?

Para esto, telegram ha propuesto una gran solución, consiste en silenciar conversaciones y grupos, esta es la manera mediante la cual puedes hacer esto, recuerda que cuando le pones silencio a cualquiera de los chats que tienes registrados, no eliminarlas a la otra persona ni tampoco la otra persona conocerá que se encuentra silenciada, esto incluye a cada uno de los canales y grupos dentro de la misma.

Así que para poner silencio, es muy sencillo solo hay que hacer lo siguiente: cómo primer paso hay que abrir telegram, situarnos en la conversación o grupo en el cual deseamos silenciar, dejar pulsado sobre él, mostrará la opción silencio en la parte superior.

Una vez que pulsamos en dicho icono, nos preguntará cuánto tiempo deseamos silenciar, puede ser unas horas, por tiempo indefinido, todos los parámetros vienen aquí y podemos elegir el que más nos ajuste, elegimos la que vamos a usar y finalmente aceptamos.

Con esto ya estará en silencio la conversación, grupo o canal y no enviará más notificaciones al menos que haya vencido el plazo de tiempo fijado o bien, nosotros de forma directa volvamos activar las notificaciones, que para hacer la reactivación de las mismas, hay que seguir el mismo proceso, solo que está vez la bocina en la parte superior tendrá ondas de sonido indicando que al pulsarla, el teléfono notificará cada mensaje.

Este tipo de funciones puede aplicarse a cualquier canal, chat y conversación, aunque es muy útil para los grupos ya que muchas veces no somos muy partícipes del mismo y las notificaciones están sonando a cada momento así que lo mejor será silenciarlos si no son muy importantes y no necesitamos información de los mismos.

¿Cómo silenciar una conversación en WhatsApp?

En el caso de WhatsApp también es posible silenciar conversaciones, y grupos de chat, para ello lo que debes de hacer es seguir los siguientes pasos:

Ingresar a WhatsApp

Seleccionar el grupo o chat que deseas silenciar.

Dejar pulsado sobre el nombre grupo o chat a silenciar, por un par de segundos.

Posteriormente aparecerá un menú en el que encontrarás el apartado de "silenciar"

Después bastará con seleccionar el tiempo que deseas silenciar la conversación o el grupo, puedes elegir entre 8 horas, 1 semana, y "por siempre".

Cualquiera de las opciones que elijas podrá ser cambiada en todo momento.

