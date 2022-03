TikTok: ¿Cómo encontrar un video que has visto recientemente en la plataforma?

Seguramente, en más de una ocasión navegando en TikTok te has encontrado con videos que te gustaría volver ver nuevamente y que no has podido volver a localizar. Si es así, no te preocupes, gracias al funcionamiento de la misma puedes localizarlos fácilmente con este truco.

¿Cómo encontrar un video en TikTok?

Para localizar un video en TikTok lo primero que debes hacer es tener la aplicación instalada en tu dispositivo móvil, seguido de esto, hay que ir al apartado de tendencias en el campo de búsqueda, colocar un asterisco y elegir filtros de búsqueda.

Dentro de los filtros de búsqueda podemos elegir aquellos que hemos visto previamente, bajo este filtro es posible volver a ver todos aquellos vídeos que nos hayamos encontrado en los últimos días.

Otro método para poder volver a ver dichos videos es ir al apartado de tendencias, ir a las tres líneas y filtrar por los últimos 7 días aquellos videos que hemos visto previamente.

Éstas son las dos formas de poder volver a ver aquellos TikTok que hayamos visto en la última semana, aunque no tienen un orden cronológico tal cual y como los vimos, será fácil ubicar aquel que quieras volver a ver.

Trucos en TikTok para recomendación de contenido

Recuerda que algunas veces cuando estamos navegando en la aplicación, si recargamos el inicio puede que se actualicen los vídeos y no será posible desplazar hacia abajo para volver a ver, es aquí cuando se necesita recurrir a este tipo de metodología para volver a ver videos que ya hayamos visto.

El algoritmo de TikTok recomienda videos basados en nuestros intereses, es por eso que a veces se nos muestra contenido relacionado a lo que hemos visto, uno de los tips que recomienda la plataforma para poder ver contenido similar es ver por tiempo prolongado videos de nuestro interés, esto es con el fin de que TikTok nos recomiende todo lo que nos gusta y no aparezcan recomendaciones que no nos interesan.

De momento en la aplicación web no es posible acceder al historial, sin embargo en la aplicación está completamente disponible mediante los filtros que se explicaron previamente.

