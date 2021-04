¡Es oficial! Neymar Jr. llegará a Fortnite está semana

A partir de esta semana, el 27 de abril, los jugadores podrán desbloquear el atuendo de “Neymar Jr" dentro del videojuego de Fortnite. Para hacerlo tendrán que completar sus misiones de Pase de Batalla, lo cual les dará acceso al atuendo y otros objetos de su Lote. Al completar las misiones de “Neymar Jr.” y las misiones épicas, también podrán desbloquear su “forma primitiva“.

Además, en el modo Creativo, los jugadores encontrarán un Centro Creativo e Isla inspirados por la llegada de “Neymar Jr.”, y también podrán competir en la “Copa Neymar Jr.” para ganar unos zapatos de fútbol marca PUMA personalizados inspirados en el estilo primitivo del atuendo de Neymar Jr.

Misiones y Recompensas de Neymar Jr.

Todas las Misiones de “Neymar Jr.” están disponibles como parte del Pase de Batalla del Capítulo 2 Temporada 6 de Fortnite y comenzarán el 27 de abril con el lanzamiento de la actualización v16.30. La lista de misiones la puedes revisar en este blog post.

Además, al completar un número específico de Misiones Épicas, los jugadores desbloquearán todavía más objetos del lote, así como la versión “Exbihición” del atuendo de “Neymar Jr.” y otros objetos basados en su conocido uniforme amarillo, azul y verde, inspirado por el equipo nacional de fútbol de Brasil.

Todas las recompensas de Neymar Jr. son:

Spray “¡Estoy listo!”

Emoticono “Tiro Discreto”

Gesto “Celebración de Neymar”

Planeador “Acróbata Aéreo”

Estilo “Exhibición” del atuendo “Neymar Jr.”

Pico “Golpe de Jaguar”

El atuendo “Neymar Jr.” tiene 4 versiones distintas con su estilo predeterminado, estilo “Exhibición” y sus dos formas primitivas. Una vez que tengan el estilo “Exhibición” del atuendo de “Neymar Jr.” al usar el Gesto “Shhh” despertarán el estilo primitivo –del atuendo de exhibición– de Neymar Jr.

Noticias Relacionadas Fortnite: te decimos dónde encontrar los dinosaurios y cómo domarlos

Modo Creativo

Neymar Jr. y PUMA se adueñarán del Modo Creativo desde el 27 de abril y hasta el 4 de mayo. En ese período de tiempo, los jugadores podrán visitar el Centro Creativo temático de París realizado por los creadores Kryw e Iscariote.

Adicionalmente, podrán entrar a la lista de juego “Go Crazy Arena” creada por los miembros de la comunidad, Madmoods e Immature. Esta experiencia de combate casual, hecha a manera de celebración por la llegada de Neymar Jr., estará destacada del 27 de abril (8 AM MX / 10 AM ARG) al 30 de abril (8 AM MX / 10 AM ARG).

La Copa Neymar Jr.: compite para ganar unos zapatos de fútbol con diseño especial

El 28 de abril, los jugadores podrán competir en la “Copa Neymar Jr.” para intentar ganar unos zapatos de futbol PUMA con un diseño especial inspirado en el estilo primitivo del atuendo de Neymar Jr. Los mejores jugadores de cada región de este torneo en Solitario, recibirán uno de estos pares conmemorativos. También podrán ganar el nuevo emoticono “As del Giro” como parte del torneo.

Para conocer todos los detalles del atuendo “Neymar Jr.”, el Centro Creativo y la Copa Neymar Jr., puedes ingresar al sitio web oficial de fortnite.