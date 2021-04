5 videojuegos para disfrutar este Día del Niño

La celebración del Día del Niño cada vez está más cerca, por lo que todavía estás a tiempo de conseguir un regalo para el más chico de la casa, y, por qué no, también para los que no son tan pequeños, pero que disfrutan de los videojuegos.

Se tiene la idea de que los videojuegos para niños son infantiles y muy sencillos, sin embargo, eso no es cierto, porque siempre hay títulos que se pueden disfrutar en familia, ya que ese es el propósito de los juegos, que todos participen y lo disfruten.

Hay estudios que han comprobado que los videojuegos no sólo ayudan a incentivar la imaginación de los niños, también les ayudan a ser creativos y a pensar de manera independiente, pues la mayoría de los títulos que hay para las consolas cuentan con acertijos.

Tomando en cuenta lo anterior, hicimos un recopilado de algunos títulos que saldrán a venta en los últimos días de abril, pero también consideramos algunos juegos que ya están a la venta y que tendrán descuento para esta fecha especial.

New Pokémon Snap (Nintendo Switch)

Este 2021, Pokémon cumplió 25 años de su lanzamiento, por lo que la compañía anunció diversidad de títulos en los que aparecerán estas simpáticas criaturas que han cautivado a millones de personas en todo el mundo y durante más de dos décadas.

New Pokémon Snap saldrá a la venta el próximo viernes 30 de abril, el cual será parecido a la primera versión que salió para el Nintendo 64 en 1999, en el podrás conocer en su hábitat natural a los Pokémon, mientras aprovechas para tomar fotografías espectaculares y después compartirlas con tus amigos.

A través de un safari, el jugador podrá recorrer diferentes tipos de ecosistemas, como son el desierto y la selva de la región de Lensis, en donde habrá todo tipo de criaturas, desde el clásico Pikachu hasta los legendarios, como Celebi y Lugia, por lo que se debe estar atento al entorno y tener buen ojo, pues algunos de los Pokémon son tímidos y sólo aparecerán durante unos segundos.

Este título, además de ayudar a los niños a concentrarse y ser observadores, también ayuda a relajar a los jugadores, pues los recorridos cuentan con música agradable y los detalles de los gráficos son impresionantes, tanto que se sentirán en un verdadero safari.

Buildings Have Feelings Too (Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, PC)

Este juego está disponible a partir de este jueves 22 de abril, el cual es desarrollado por Blackstaff Games y tiene como protagonistas a los edificios, como bien lo dice su título, ellos también tienen sentimientos.

La historia de Buildings Have Feelings Too comienza cuando anuncian que van a demoler Viejo Pete, por lo que el resto de los edificios se empieza a preocupar, porque no saben quién podría ser el siguiente.

El jugador tendrá como labor administrar, remodelar e impulsar la plus valía de los edificios, pero la tarea no será nada sencilla, ya que empresas constructoras llegaron a la ciudad para acabar con todos los inmuebles viejos.

De igual forma, mientras salvas a los viejos edificios, tendrás oportunidad de construir nuevos rascacielos, pero también puedes modificar arquitectónicamente a los que ya están.

Los niños se podrán divertir, pues la temática con la que se aborda el juego los hace desarrollar la empatía, además de que los ayuda a impulsar sus conocimientos básicos en administración, porque deben emplear muy bien los recursos con los que cuentan. De igual forma, su imaginación podrá despegar, debido a que pueden construir su propio edificio.

Minecraft (Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, PC)

Es uno de los juegos más populares de todos los tiempos, además cuenta con nuevas versiones, pero si recién te adentrarás en este mundo, siempre es bueno empezar con Minecraft.

Este juego es muy interesante desde todos los ángulos, ya que los usuarios deberán explorar un mundo abierto, en el que tienen la oportunidad de echar a volar su imaginación, pues el principal propósito de este título es obtener todo tipo de recursos y construir.

Su principal dinámica consiste en jugar en línea con otros usuarios, pues se puede crear toda una comunidad en la que convivas en paz o "disputarte" el territorio. Sin embargo, la exploración es fundamental en título.

La imaginación de los niños será el factor más importante, porque en este juego se inicia desde cero, no hay nada, todo se tiene que construir, por lo que también ayudará a comprender cuál es la concepción que tienen los menores sobre su entorno y también cómo es que ellos creen que lo podrían mejorar.

Overcooked 2 (Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, PC)

Un título que sencillamente es divertido, pues deberás esforzarte y trabajar en equipo (o contra el otro) para alcanzar la máxima puntuación en caóticas partidas multijugador locales y en línea.

La historia consiste en salvar al Reino de la Cebolla del Pan Demonium, por lo que tendrás que cocinar platillos específicos y así saciar cualquier apetito. Para lo que el jugador podrá recorrer distintos escenarios y lugares para recabar los ingredientes, pues habrá que cocinar desde sushi hasta pasteles.

Está pensado para toda la familia, ya que se puede jugar de forma cooperativa con hasta cuatro personas o también puedes conectarte en línea con tus amigos.

Las risas estarán garantizadas, porque la imaginación y la rapidez son esenciales, pero también importa la coordinación y cooperación, así como la imaginación para preparar los platillos de una forma que hasta se te antojen cuando los veas en la pantalla.

Team Sonic Racing (Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, PC)

La franquicia de Sonic ha incursionado en diferentes ámbitos, pero era necesario que también tuviera su título de carreras, el cual es bastante bueno y divertido.

En Team Sonic Racing te podrás enfrentar a tus amigos en carreras multijugador y también lo puedes hacer en equipo compartiendo potenciadores y turbos.

Tiene la opción de elegir tu propio estilo de carrera seleccionando entre tres tipos distintos de personaje, para desbloquear piezas con las que podrás personalizar tu vehículo para adaptarlo a tu estilo y cambiar el curso de la competencia.

Este no es un típico juego de carreras, pues la velocidad no lo es todo, porque entran factores importantes, como el vehículo que elijas para determinada carrera, y lo principal son los reflejos para esquivar todos los obstáculos.

