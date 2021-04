Los Simpson: ¿Te consideras fanático de la familia amarilla? Descubre cuántos de estos videojuegos conoces

En 2018 se firmó una petición, en en change.org, para hacer del 19 de abril (fecha de su primera emisión), el día mundial de Los Simpson, una serie que ha permanecido al aire por más de tres décadas y que sin duda se ha convertido en uno de los shows más queridos por millones de televidentes de todo el mundo.

La exitosa serie que ha logrado incluso romper récords Guiness ha sido protagonista de algunos spin off, películas, cómics e incluso un par de interesantes videojuegos, amados por muchos odiados por otros dado el nivel de dificultad que estos títulos representan para el jugador casual.

Si te consideras fan de la familia amarilla es muy probable que en alguna ocasión hayas jugado alguno de los 26 videojuegos que existen de esta serie, así como lo lees, 26 títulos de los cuales tan solo 5 lograron ser reconocidos a nivel mundial. The Simpsons 1991 fue la primera entrega que será recordado por muchos como el "juego de Los Simpson para maquinitas".

Ese mismo año llegó, para Nintendo NES, Bart vs. the Space Mutants título que muchos jugadores confundieron con la versión de Arcade y se llevaron una tremenda sorpresa, este videojuego fue totalmente diferente a la entrega que se diseñó para maquinitas razón por la que algunos gamers terminaron odiando el juego, esto sumado a la dificultad de los mandos para controlar al personaje.

Otro de los lanzamientos más exitosos fue The Simpsons: Bart vs. The World, en esta ocasión Bart debe enfrentarse a piratas, momias y otros desafíos mientras recorre el mundo para salvar a su familia. Este juego se caracteriza por incluir puzzle dentro de la narrativa de juego.

Bartman Meets Radioactive, mejor conocido como Bart y el hombre radioactivo fue otro juego de NES que se quedó en el recuerdo de muchos jugadores, esta entrega fue considerada la tercera parte de la supuesta trilogía de Nintendo NES que está conformada por los dos títulos anteriores.

Por último, y no menos importante, el reboot de celebración del 20 aniversario que llegó en 2012 también pasó a la historia como uno de los juegos más recordados de la familia amarilla. A continuación te dejamos una lista con todos los videojuegos que han salido de la serie animada: